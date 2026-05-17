Los signos del zodiaco con mejor suerte esta semana, según Esperanza Gracia: Tauro, Géminis y Aries lideran el ranking

La astrología vuelve a captar la atención de miles de personas que buscan pistas sobre lo que puede traerles el futuro inmediato. Como cada semana, Esperanza Gracia ha compartido su esperado ranking zodiacal, una clasificación en la que destaca cuáles serán los signos con mejores energías del momento.

En esta ocasión, las predicciones corresponden al periodo comprendido entre el 18 y el 24 de abril de 2026, una semana especialmente interesante por varios movimientos astrales relevantes. Entre ellos, destaca la entrada del Sol en Tauro y la influencia del Cuarto Creciente, factores que, según la astróloga, impulsarán la suerte y abrirán nuevas puertas para tres signos concretos.

Los grandes protagonistas de estos días serán Tauro, Leo y Libra, que ocupan los tres primeros puestos del ranking semanal. Amor, dinero, decisiones importantes, carisma y éxito personal aparecen entre las tendencias más favorables para ellos.

A continuación, repasamos qué les espera a cada uno.

Tauro, el signo con más suerte de la semana

El primer puesto del ranking elaborado por Esperanza Gracia esta semana lo ocupa Tauro, que se despide de su temporada por todo lo alto. La astróloga asegura que los nacidos bajo este signo vivirán unos días especialmente intensos y favorables, con una energía astral muy potente que impulsará sus objetivos personales y profesionales.

Según sus predicciones, el Sol continuará en Tauro hasta el próximo día 21, aumentando su capacidad para destacar y atraer oportunidades. Además, la presencia de Mercurio y Marte en este signo favorecerá la claridad mental, la determinación y la iniciativa.

Esperanza Gracia señala que será una semana ideal para:

Impulsar proyectos pendientes.

Tomar decisiones importantes.

Resolver asuntos bloqueados.

Iniciar cambios personales.

Apostar por nuevos retos laborales o económicos.

La influencia de la Luna Nueva también jugará un papel fundamental para Tauro, ya que potenciará sus recursos internos y facilitará que muchos de sus planes comiencen a materializarse.

Géminis inicia una etapa cargada de oportunidades

En segunda posición aparece Géminis, que empieza a sentir con fuerza la llegada de su temporada zodiacal. El ingreso del Sol en Géminis el próximo 21 de mayo marcará el inicio de una etapa especialmente positiva para este signo de aire.

La astróloga destaca que será un periodo muy favorable para la comunicación, las relaciones personales y los nuevos comienzos. Los geminianos tendrán una gran capacidad para expresar lo que sienten, negociar, convencer y conectar con otras personas.

Además, la Luna transitando por Géminis durante los días 17 y 18 potenciará especialmente:

La intuición.

El magnetismo personal.

La creatividad.

La facilidad para atraer oportunidades.

La seguridad para iniciar nuevos proyectos.

Esperanza Gracia recomienda a Géminis dejar atrás las dudas y aprovechar este impulso astral para tomar decisiones que llevaba tiempo posponiendo.

Aries recupera impulso y energía

El tercer puesto del ranking semanal es para Aries, un signo que experimentará una notable recuperación energética durante los próximos días.

Según la astróloga, Aries recibe ahora una influencia astral muy positiva que favorecerá la llegada de oportunidades y desbloqueará situaciones que parecían estancadas desde hace tiempo.

Las predicciones apuntan a una semana marcada por:

Nuevas oportunidades personales.

Cambios positivos inesperados.

Recuperación de proyectos paralizados.

Conversaciones importantes.

Consejos valiosos de personas cercanas.

Esperanza Gracia asegura que muchos arianos sentirán que vuelven a tomar el control de aspectos de su vida que permanecían en pausa. También será un buen momento para revisar decisiones pendientes y afrontar nuevos desafíos con más confianza.

La astrología sigue ganando seguidores

Las predicciones semanales de Esperanza Gracia continúan siendo una de las referencias más consultadas entre quienes siguen habitualmente la astrología y el horóscopo. Cada semana, miles de usuarios buscan conocer qué influencia tendrán los movimientos planetarios sobre sus emociones, relaciones y proyectos personales.

Aunque la astrología no tiene base científica, el interés por el zodiaco y los horóscopos sigue creciendo, especialmente en redes sociales y plataformas digitales, donde contenidos relacionados con los signos acumulan millones de visualizaciones.

Las predicciones suelen centrarse en aspectos como:

Amor y relaciones.

Trabajo y dinero.

Salud y bienestar emocional.

Compatibilidad entre signos.

Ciclos de energía y cambios vitales.

El color recomendado para atraer energía positiva

Más allá del ranking semanal, Esperanza Gracia también ha recomendado el color que, según la astrología, aportará mejores vibraciones durante estos días: el fucsia.

La astróloga define este tono como un color intenso, moderno y cargado de energía emocional, resultado de la combinación entre la fuerza del rojo y la sensibilidad del rosa.

Según sus palabras, el fucsia ayuda a proyectar:

Vitalidad.

Dinamismo.

Originalidad.

Fuerza emocional.

Seguridad personal.

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Además, sostiene que utilizar este color en la ropa o en pequeños detalles cotidianos puede contribuir a mejorar el estado de ánimo y potenciar la confianza durante la semana.