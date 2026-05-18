Pequeño Valiente inicia el Camino de Santiago con familias de menores con cáncer
Nueve padres y madres de distintas islas viajan a Galicia junto al equipo de la Fundación para vivir una experiencia de apoyo, reflexión y fortalecimiento emocional
Nueve padres y madres de menores con cáncer procedentes de distintas islas de Canarias han partido este lunes 18 de mayo hacia Galicia para iniciar el Camino de Santiago, una iniciativa impulsada por la Fundación Canaria Pequeño Valiente.
El grupo viaja acompañado por miembros del equipo multidisciplinar de la entidad, con el propósito de compartir una experiencia de convivencia, acompañamiento y crecimiento personal en uno de los itinerarios más simbólicos de Europa.
Una experiencia para sanar y compartir
El proyecto nace con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio de apoyo mutuo, reflexión y fortaleza emocional, especialmente dirigido a quienes han atravesado o atraviesan actualmente el complejo proceso de la enfermedad oncológica de sus hijos e hijas.
La Fundación Canaria Pequeño Valiente busca con esta acción crear un entorno de confianza en el que madres y padres puedan compartir vivencias, recuperar fuerzas y encontrar nuevas herramientas personales para afrontar su día a día.
Más de 100 kilómetros desde Sarria
La peregrinación comenzará este martes 19 de mayo desde Sarria, uno de los puntos habituales de inicio del Camino Francés. El recorrido finalizará el sábado 23 de mayo en la emblemática Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela.
Durante cinco etapas, los participantes recorrerán más de 100 kilómetros, una distancia que convierte esta experiencia en un reto físico, pero también en un camino de encuentro, superación y acompañamiento.
Apoyo de entidades colaboradoras
Desde la Fundación se ha querido agradecer el respaldo de las entidades que han hecho posible esta iniciativa: Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes; Cabildo de Gran Canaria, mediante el Instituto Insular de Deportes; RIU; Cajasiete; DS Smith; Tirma; y la Fundación Unión Deportiva Las Palmas.
Esta acción se enmarca en el compromiso permanente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente con las familias de menores con cáncer, promoviendo proyectos que contribuyan a su bienestar emocional, su acompañamiento y su fortalecimiento personal.
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