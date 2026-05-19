Los cementerios de aviones abandonados en los aeropuertos españoles: AENA cifra en 87 los aparatos 'olvidados'

Desde el año 2010, cerca de las pistas de despegue del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas está viendo pasar el tiempo, con evidentes signos de deterioro, un avión McDonnell Douglas MD-87. La aerolínea Saicus Air, a la que pertenecía, quebró aquel año y allí quedó abandonado a suerte hasta hoy. En un extremo del aeropuerto de Sabadell, junto a los hangares, un Fairchild Metro de 19 plazas y una quincena de avionetas de ala fija también se agolpan en una zona verde frente a las pistas desde hace años. Entre ellas hay modelos Cessna, Piper o Mooney, algunos pertenecientes a compañías de formación de pilotos, como Top Fly, que quebraron.

En el aeródromo de Villafría, en Burgos, un jet privado y otras dos avionetas están también desatendidas en dos extremos de unas instalaciones que no tienen actividad comercial desde el año 2021. El pasado 17 de abril, la directora de este aeropuerto, Victoria Urbano, publicaba un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) donde notificaba que la "EC-JOX aeronave modelo TAMP, la EC-LOG aeronave modelo COY2 y la N75GA aeronave modelo HS125" estaban en estado de abandono y comunicaba que, si pasado un año, el legítimo propietario no las reclamaba, se estimaría "la presunción legal de abandono" y se procedería a "su venta en pública subasta quedando su importe en beneficio del Estado, deducidos los gastos y el premio, en su caso".

Vista tomada por Google Earth de los aeronaves abandonadas en el aeropuerto de Sabadell. / EL PERIÓDICO

No es algo excepcional que un aeródromo español haga este tipo de requerimiento. No en vano, según los últimos datos disponibles a los que ha accedido EL PERIÓDICO, en los aeropuertos de la red de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), el gestor aeroportuario español, hay un total de 87 aeronaves abandonadas o en presunción de abandono. En diciembre de 2023 había unas cuantas más: 95.

"A las subastas no suele acudir absolutamente nadie, a no ser que el avión lleve pocos años abandonado y todavía esté en condiciones de vuelo" — Gabriel Mestres. Presidente de la Asociación de Amigos de Aviación Histórica

Los aeropuertos que más aviones tienen o han tenido en este estado, además del de Sabadell, son el de Cuatro Vientos, en Madrid, que hace cuatro años sacó cinco avionetas a subasta, y el de Son Bonet, en Mallorca, con otros cinco aparatos, en concreto dos Pipper, dos Cessna y una aeronave Antonov modelo AN-2, un clásico de la aviación que llegó al aeropuerto antes de 2008, tal como recoge un anuncio del aeródromo en un BOE del año pasado en el que también se iniciaba el proceso administrativo para declararlos abandonados.

Los aeródromos de Málaga, Sevilla, Córdoba, Tenerife o el de Manises, en Valencia, también tienen aparatos arrumbados en sus instalaciones. El de Manises, de hecho, mantiene en su recinto un Boeing 747 de la antigua aerolínea Pronair desde el año 2008. Se trata de la aeronave más pesada abandonada en un aeropuerto español, superando 15 toneladas.

Imagen de un avión Falcón abandonado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante años y que AENA sacó a subasta en 2005. / EFE

Los 'corrosion corner'

Algunas veces los aparatos se encuentran en pistas sin uso. Otras se hallan en zonas de estacionamiento habilitadas, tal cual los dejaron sus dueños la última vez que los usaron, o son trasladados a zonas no operativas, lo que los 'spotters' -aficionados a fotografiar aviones- llaman 'corrosion corner': un cementerio de aviones, como el de Sabadell. La expresión proviene de la zona noroeste del aeropuerto internacional de Miami, que durante medio siglo fue famosa por ser donde se almacenaban, reparaban y desguazaban aviones viejos de carga.

AENA intenta localizar primero al propietario para que retire el avión, pero, si no lo logra (o si el aparato se encuentra embargado o en un procedimiento judicial) ,inicia el expediente de abandono, un proceso que exige un plazo de un año antes de salir a subasta

"Los aviones abandonados suelen ser de particulares o de empresas que han recalado en el aeropuerto y no han podido volar de nuevo por diferentes motivos, como no tener derecho a volver a su país", explica Gabriel Mestres, presidente de la Asociación de Amigos de Aviación Histórica que, tras llegar a un acuerdo con el aeródromo de Son Bonet de Mallorca, ha restaurado un DC-3 usado por la Fuerza Aérea estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial que llevaba años abandonado en el aeropuerto. Tras ocho años de trabajos, el aparato luce como cuando salió de fábrica en el año 1942.

Declaración legal de abandono

Este, sin embargo, es un caso aislado. Los aviones suelen pasar lustros en el olvido de los aeródromos por lo tedioso del proceso para su enajenación. Ante la existencia de una aeronave abandonada, excepto en los casos en los que la misma esté inmersa en algún procedimiento de carácter legal (embargo, concurso de acreedores, proceso judicial, etcétera), AENA, en primer lugar, trata de localizar al propietario para que retire la aeronave. En el caso de que estas gestiones resulten infructuosas, se inician los trámites para promover la declaración legal de abandono, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 137 y siguientes de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea.

Las subastas rara vez compensan las tasas aeroportuarias acumuladas durante años

Se publica en el BOE y, si pasa un año sin que se reclame la nave, se estima la presunción legal de abandono. Si la aeronave o sus restos no pudieran conservarse, según explica una portavoz de AENA, "el material podrá ser ofrecido a instituciones educativas, culturales o sin ánimo de lucro que acrediten vinculación con el ámbito aeronáutico, previa emisión de un informe por parte de Aviación Civil sobre su estado y viabilidad de uso".

Vista del cementerio de aviones del aeropuerto de Sabadella, donde se agolpan más de 15 avionetas abandonadas durante años. / JORDI COTRINA

Dichas instituciones tienen un plazo de 20 días para solicitar la adjudicación. Si, transcurrido ese tiempo, no manifiestan interés, la aeronave o sus restos podrán ser subastados al mejor postor, algo que recientemente ha hecho el aeródromo de San Javier, en Murcia, con dos modelos abandonados en su aeropuerto. Se trata de una aeronave Cessna F172M SKYHAWK, tasada para subasta en 6.051 euros, y otra Piper modelo PA-31 Navajo valorada en 39.009 euros.

Naves que acaban en manos de chatarreros

"Habitualmente", señala el presidente de la Asociación de Amigos de Aviación Histórica, "no suele acudir absolutamente nadie a la subasta a no ser que [la aeronave] lleve pocos años abandonada y todavía esté en condiciones de vuelo". Sin embargo, cuando llevan muchos años a la intemperie, son naves prácticamente irrecuperables. "Por ejemplo, en Mallorca, con la humedad que hay, es de imaginar cómo están cuando han pasado 20 años", apunta Mestres. Por este motivo, añade, algunos acaban en manos de chatarreros que los despiezan o los desguazan según las piezas que les puedan interesar.

Aeronaves abandonadas en el aeropuerto de Cuatro Vientos de Madrid en una imagen aérea tomada por Google Earth. / EL PERIÓDICO

Muchas de estas subastas suelen quedar desiertas y se tienen que repetir en un bucle interminable, como la de San Javier. Las que salen adelante ni por asomo compensan las tasas no pagadas de las aeronaves. Según explican fuentes de AENA, la cantidad adeudada en su conjunto por las 87 aeronaves abandonadas en la actualidad, en concepto de tarifas aeroportuarias, se sitúa en torno a los siete millones de euros.

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Las tarifas aplicadas dependen mucho del tipo de avión, del aeropuerto y de si se trata de una estancia puntual o un contrato mensual, aunque los precios de los aeropuertos para el estacionamiento oscilan desde los 19,5 euros diarios que podría pagar una avioneta Cessna hasta los 360 euros al día que debería abonar un Boeing 777. Según este rango de precios, el McDonnell Douglas MD-87 abandonado en Barajas hace 16 años debería al operador aeroportuario la friolera de entre 250.000 y 400.000 euros.