Dependencia
Canarias forma a su primera hornada de asistentes personales
Un total de 382 profesionales realizan un curso que les permitirá ejercer como acompañantes de personas con dependencia, una nueva figura que el Archipiélago aprobó hace menos de dos meses
Un total de 382 profesionales se están formando ya en Canarias para ser asistentes personales, es decir, para cuidar y facilitar la autonomía de personas dependientes sin necesidad de sacarlos de sus domicilios. Esta figura, contemplada en la nueva prestación económica de asistencia personal (PEAP), se reconoció en las Islas hace apenas dos meses. Ahora, con su entrada en vigor, el Archipiélago se ajusta por fin a las exigencias estatales, ya que era la única región del país que no había regulado este subsidio y que no contemplaba la nueva categoría profesional.
Las familias a cargo de personas dependientes pueden solicitar esta nueva prestación, cuya cuantía puede ascender hasta los 900 euros. Ese dinero irá destinado a la contratación de un asistente personal que acompañará al usuario en las tareas básicas de su vida diaria. Eso sí, al ser una figura de reciente creación, los profesionales que vayan a desempeñar esta tarea están obligados a pasar una formación específica. La primera promoción, formada por unas 380 personas, ya está inmersa en ese curso, que concluirán a finales de este año.
Para lograr que esta nueva figura llegue a todo el Archipiélago por igual, la Dirección General de Dependencia concedió una subvención directa a la plataforma formativa Ecca Educa, que será la encargada de impartir estos cursos. La responsable de las delegaciones canarias de la entidad, Vanesa Santana, explica que todos los profesionales contratados por las familias tienen que pasar por este curso para acceder a la prestación.
¿Cómo será la formación?
Aunque en un primer momento la Consejería contaba con 200 profesionales, desde Ecca subrayan que ya tienen casi 400 inscritos. El curso, que se imparte por completo en modalidad telemática, está compuesta por seis acciones formativas: administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio, mejora de las capacidades físicas y primeros auxilios, mantenimiento y rehabilitación, limpieza y organización del domicilio, interrelación y comunicación con el usuario y su entorno, necesidades de atención higiénico-sanitarias y gestión y cocina en el hogar.
Cada una de estas competencias, necesarias para ejercer como asistente, serán evaluadas. "Para conseguir la certificación tienen que tener todas estas áreas aprobadas", señala Santana. La previsión es que concluya la formación en diciembre, ya que cada curso -o acción formativa- dura cerca de un mes. "Empezamos tarde, así que quizás concluye con algo de retraso, pero la idea es que a finales de diciembre ya estén preparados para desempeñar estas funciones de acompañamiento", destaca.
¿Cuál es la ventaja para el usuario?
La principal ventaja de esta nueva prestación para el usuario será la posibilidad de permanecer más tiempo en sus hogares, en lugar de ser trasladados a otros recursos residenciales. La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, detalla que la figura del asistente personal evitará procesos de institucionalización innecesarios: "Si la ayuda se presta en el propio domicilio no será necesario sacar al mayor de su entorno habitual". Europa no quiere que los cuidados se realicen en grandes residencias sociosanitarias, por ello, lo que recomienda a sus Estados miembros es que apuesten por la atención personalizada.
Cuantías
En España, la prestación de asistencia está regulada a nivel estatal por la Ley de Dependencia (39/2006). Sin embargo, las comunidades autónomas son las encargadas de gestionarla, por lo que su ejecución y su cuantía varían en función de la zona en la que el solicitante resida. En Andalucía, por ejemplo, las cuantías máximas son de 313,5 euros para quienes tengan un grado I y de 747,25 euros para los grados II y III. Canarias, por su parte, ha establecido los precios máximos en 436 (grado I), 577,25 (grado II) y 900 (grado III).
Un alivio para familiares
Para la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la figura del asistente personal liberará a familiares de muchas tareas cotidianas y profesionalizará los cuidados. En muchas ocasiones, son los hijos u otros miembros de la unidad familiar los que deben apartar su vida para atender a mayores dependientes o a personas con alguna discapacidad. "De ahí la importancia de que estos nuevos perfiles estén debidamente formados", apunta.
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