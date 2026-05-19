Lectura de manifiesto, poesía, música y teatro social para reivindicar el Día del Orgullo Loco 'Sin Ataduras'

La eliminación de los prejuicios y la discriminación que sufren las personas con problemas de salud mental así como la promoción de su autonomía y su derecho a tener voz activa en las decisiones políticas que les afecten, centran las reivindicaciones en el Día del Orgullo Loco que, bajo el lema 'Sin Ataduras', se celebrará el próximo sábado, 23 de mayo, en la Plaza del Pilar, en Las Palmas de Gran Canaria.

"El Día del Orgullo Loco es una iniciativa que no sólo visualiza la realidad de las personas que sufren problemas de salud mental ante el resto de la ciudadanía, sino que da un toque de atención a las propias instituciones públicas que son las que deben de impulsar las políticas necesarias que aseguren una vida digna para este colectivo, muchas veces no escuchado ni tenido en cuenta", afirmó el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, durante la rueda de prensa ofrecida hoy (martes, 19) para presentar el Día y el programa a realizar el próximo sábado, 23 de mayo.

Por su parte, el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo, afirmó que “la salud mental es una prioridad colectiva y un compromiso permanente de las instituciones públicas, que solo puede abordarse desde la cercanía, la atención comunitaria y la garantía efectiva de derechos para todas las personas, sin estigmas ni exclusiones”, y subrayó la puesta en marcha de 14 nuevos recursos en salud mental en la presente legislatura, ocho destinados a población infanto-juvenil y seis a población adulta, impulsados desde el Servicio Canario de la Salud para fortalecer la atención y mejorar la capacidad de respuesta en todas las islas.

Asimismo, el director gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), José Ricardo Redondas, explicó que "cuando hablamos de espacios libres de sujeciones, solemos referir a las sujeciones físicas pero hay otro tipo de sujeciones, como cuando hablamos de barreras solemos referirnos a las barreras que se ven, pero también están las barreras que no se ven, por eso apostamos por strategias de diversidad que incluyan a una sociedad diversa e inclusiva en su conjunto, lo que incluye la salud mental".

Para el director de Diversidad e Inclusión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Jesús Alonso, "desde la Universidad apostamos por visibilizar y dar apoyo efectivo a la inclusión a través de proyectos formativos mediante los que se dote al profesorado de herramientas para saber cómo actuar ante situación de personas con salud mental".

El presidente de la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral, Emilio Gotera Sosa, agradeció el apoyo de todas las entidades colaboradoras y manifestó que el objetivo de la asociación es poner de manifiesto que "la salud mental es una cosa natural que le puede pasar a cualquier persona en algún momento de su vida", mientras que la responsable de la Asociación Bipolar de Las Palmas, Carmen Esperanza Agrafojo, subrayó que desde las asociaciones lo que buscamos es crear "una sociedad sin ataduras en la que se combata el estigma y la discriminación, reivindicando que las políticas sociales garanticen trabajo, pensiones y vivienda dignos para todas las personas, incluyendo a las que vivimos con problemas de salud mental".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Chárter 100 Canarias, Nardy Barrios, destacó el compromiso de las instituciones para ayudar e impulsar políticas de salud mental mientras que el psiquiatra psicoanalista, Javier Rua-Figueroa Suárez, quiso felicitar al colectivo de personas porque por fin "son escuchados y están consiguiendo poner en valor sus demandas y derechos".

El Día del Orgullo Loco es una iniciativa impulsada por la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental ESPIRAL y la Asociación Bipolar de Las Palmas (ABILAP) en colaboración de las consejería de Bienestar Social y Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la viceconsejería de Bienestar Social y la dirección general de Salud Mental y Adicciones; del Cabildo de Gran Canaria, del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Asociación Chárter 100 Canarias.

Jornada festiva y reivindicativa

Bajo el lema 'Sin Ataduras', el evento, que busca reivindicar la dignidad, los derechos y la diversidad de las personas con problemas de salud mental, comenzará el sábado, 23 de mayo, con la presentación institucional, la lectura pública del manifiesto y un recital de poesía, a partir de las 9,00 horas, para continuar con la representación de la obra de teatro social Sin Ataduras, una pieza teatral puesta en escena por los propios miembros de la asociación que aborda las realidades del sufrimiento psíquico.

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La jornada continuará con la celebración de difrentes actuaciones musicales con la participación de cantautores, músicos y DJ, para culminar en horario de noche con una actuación del grupo Los Lolas.