1.425 empresas optan al Premio Pyme del Año de Banco Santander y Cámara de España

Un total de 1.425 empresas optan al Premio Pyme del Año 2026, el galardón de referencia del mundo empresarial en España, convocado por Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, para poner en valor el papel de las pequeñas y medianas empresas como generadoras de riqueza y empleo.

El Premio celebra su décimo aniversario, en una edición en la que la participación seguirá creciendo en los próximos meses, ya que las provincias de Albacete, Murcia y Zamora abrirán su convocatoria en septiembre. Por provincias, Madrid lidera actualmente la participación con 131 empresas inscritas, seguida de Baleares (87) y Barcelona (86).

El galardón reconoce la contribución de las pymes, que representan el 99,8% del tejido empresarial español, en su papel como generadoras de empleo, en el impulso del talento a través de la formación, en su capacidad de internacionalización, en la apuesta por la innovación y la digitalización y en el desarrollo de iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social.

Desde su creación en 2017, el Premio Pyme del Año ha contado con la participación de 14.010 pymes, consolidándose como uno de los principales reconocimientos al tejido empresarial español.

El certamen se convoca en las 50 provincias españolas y cuenta con la participación de 53 Cámaras de Comercio territoriales, 13 Direcciones Territoriales de Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española.

En los próximos días comenzarán las reuniones de los jurados provinciales, que elegirán a los ganadores del Premio Pyme del Año y de los accésits de Internacionalización, Formación y Empleo, Innovación y Digitalización y Pyme Sostenible. Como novedad por el décimo aniversario, se incorporará la Mención al Legado Empresarial, destinada a reconocer a una empresa con especial impacto económico y social en su territorio.

Los ganadores provinciales concurrirán al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se fallará en el primer trimestre del próximo año. También optarán al galardón nacional, en sus respectivas categorías, los ganadores de los cuatro accésits.

Desde su creación en 2017, el Premio Pyme del Año ha contado con la participación de 14.010 pymes, consolidándose como uno de los principales reconocimientos al tejido empresarial español.