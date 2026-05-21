El desfile aéreo de las Fuerzas Armadas: "Una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica"

El desfile del Día de las Fuerzas Armadas, el mayor despliegue militar del año, recayó este 2026 sobre Vigo. Será el próximo sábado 30, San Fernando, patrón del ejército, pero los ensayos y preparativos arrancaron hoy por la complejidad del dispositivo previsto.

Es un evento que moviliza cada año a miles de personas, de hecho, los hoteles de la ciudad ya están al 90% de ocupación. Los precios de las plazas que quedan en el centro superan los 70 euros en cualquier caso y la mayoría ronda los 120.

Esta mañana se preparó el desfile aéreo, una muestra que requiere gran precisión. El sábado que viene tendrán que coordinarse 68 aeronaves, que partirán desde diferentes ciudades de Galicia y Castilla. En este caso salieron 21, los líderes de cada formación.

Concretamente habrá 30 aeronaves de caza y ataque, 14 de transporte y 24 helicópteros. Se distribuirán en 17 paquetes y tendrán que desfilar en un tiempo exacto de 10 minutos y 40 segundos. El teniente coronel José Vargas, del Ejército del Aire y del Espacio, explica que en Galicia no hay capacidad para acoger a todas: "Los aeropuertos tienen sus propias aeronaves civiles y comerciales que deben acoger. Por tanto, nos distribuimos entre Vigo, A Coruña, Santiago, Valladolid, León, Salamanca y Torrejón de Ardoz". "Tienen que agruparse en diferentes puntos de espera y después salir. Todos los tiempos están medidos, sabemos la hora a la que tienen que estar el primer avión sobre la tribuna real", añade.

Las aeronaves protagonistas no están solo para lucir, sino que también cumplen sus funciones el resto del año. Las de caza están participando en operaciones internacionales, en Lituania o Rumanía; las de transporte en lo suyo; hay algunas apagafuegos como las que vienen a Galicia en verano y los helicópteros tienen roles variados. Algunos son de rescate, otros de transporte y también hay ejemplares de la Guardia Civil.

El teniente coronel Vargas explica que organizar este evento en Vigo era un riesgo. Depende en gran medida de la meteorología. De hecho, el lunes decidieron aplazarlo a hoy para evitar la lluvia. "La orografía no es mala, pero el tiempo es importante. Es un factor con el que contábamos y tenemos adaptaciones previstas", apunta.

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El desfile de aire conlleva "miles" de horas de trabajo, desde antes de Navidad. "Es una exhibición con la precisión de una operación quirúrgica", dice el teniente coronel. El Ejército del Aire y del Espacio es una de las secciones más demandadas. Dentro del mismo existen unidades menos conocidas como la parte de vigilancia espacial, especialidades informáticas o seguridad en tierra y control aéreo.