El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estudia si España vulneró el derecho a la vida de Noelia al practicarle la eutanasia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Fundación Española de Abogados Cristianos después de que Tribunal Supremo inadmitiera el recurso de casación y el Constitucional rechazara el recurso de amparo presentado por el padre de Noelia Castillo, representado jurídicamente por la organización. En concreto instaban a paralizar la eutanasia de la joven, que se practicó el pasado 26 de marzo, pero el TEDH desestimó las medidas cautelares solicitadas.

Sin embargo, ha aceptado examinar la petición de Abogados Cristianos que considera que el Estado español vulneró el derecho fundamental a la vida de Noelia Castillo al permitir su eutanasia. También analizará si durante todo el procedimiento se garantizaron realmente los derechos procesales y la tutela judicial efectiva de la familia.

El recurso remarca que Noelia Castillo padecía trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo-compulsivo con ideación suicida y que trató de acabar con su vida varias veces. Una de ellas, el 4 de octubre de 2022, le provocó importantes lesiones y acabó en silla de ruedas.

Las alegaciones de la entidad cristiana consideran que esta eutanasia vulneró el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho a la vida, al no haberse acreditado de forma objetiva el denominado “contexto eutanásico” exigido por la Ley Orgánica de Eutanasia española. En este sentido, lamentan que la autorización de la eutanasia se basó únicamente en manifestaciones subjetivas de la paciente, sin pruebas objetivas suficientes que acreditaran un sufrimiento irreversible, imposibilitante y compatible con las exigencias legales.

Por eso, Abogados Cristianos señalan que, en este caso "con profundas implicaciones éticas, médicas y jurídicas", no se revisará el fondo por alguna alta instancia judicial, pese a que sí lo hizo el juzgado contencioso-administrativo de Barcelona que paralizó la eutanasia 20 meses hasta examinar todo el proceso. El recurso recuerda que la normativa exige una “valoración cualificada y externa” antes de aplicar la eutanasia y advierte expresamente de que no basta con despenalizar el suicidio asistido sin garantías reforzadas de protección del derecho a la vida.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que “Europa tendrá que decidir ahora si en España se puede practicar la eutanasia a una joven con graves trastornos psiquiátricos y antecedentes suicidas sin las garantías más básicas. Estamos ante un caso gravísimo que puede marcar el futuro de la eutanasia en toda Europa”.

Noticias relacionadas

El padre de Noelia agotó todas las vías legales en España, antes de acudir a la Corte de Estrasburgo y allí le desestimaron la petición de las medidas cautelares solicitada antes de la eutanasia a su hija, de 25 años y afectada de paraplejia.