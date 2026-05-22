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CONTAGIO
Los aislados por hantavirus negativos podrán hacer cuarentena en casa los últimos 14 días
EFE
Madrid
Los contactos de hantavirus que sigan asintomáticos y con PCR negativas podrán pasar los últimos 14 de los 42 días de cuarentena en sus casas, siempre y cuando reúnan las condiciones para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria, y serán sometidos a controles diarios por parte del personal de Salud Pública.
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