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Los aislados por hantavirus negativos podrán hacer cuarentena en casa los últimos 14 días

Los aislados por hantavirus negativos podrán hacer cuarentena en casa los últimos 14 días

Los aislados por hantavirus negativos podrán hacer cuarentena en casa los últimos 14 días

EFE

Madrid

Los contactos de hantavirus que sigan asintomáticos y con PCR negativas podrán pasar los últimos 14 de los 42 días de cuarentena en sus casas, siempre y cuando reúnan las condiciones para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria, y serán sometidos a controles diarios por parte del personal de Salud Pública.

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