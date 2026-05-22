La OCU analiza 29 protectores solares SPF 50 y advierte de deficiencias en una crema infantil

Con la próxima llegada del verano y el aumento de la exposición al sol, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un nuevo análisis sobre protectores solares corporales de alta protección destinados a toda la familia.

El estudio se centró en 29 productos con factor SPF 50 y SPF 50+, tanto para adultos como para niños, comercializados en supermercados, grandes superficies, perfumerías, farmacias y parafarmacias. Entre los formatos evaluados figuran sprays, lociones y sticks solares.

Según la organización, la mayoría de los productos cumplen correctamente con el nivel de protección anunciado en el etiquetado. Sin embargo, uno de los protectores analizados, el Heliocare 360º Pediatrics Mineral SPF 50+, no alcanzó en las pruebas el nivel de protección “muy alta” indicado por el fabricante.

Un protector infantil bajo revisión

De acuerdo con el análisis realizado por la OCU, el producto infantil de Heliocare ofrece una protección solar considerada “alta”, pero inferior al nivel SPF 50+ que aparece en el envase.

La organización aclara que esto no significa que el protector no funcione, sino que su eficacia frente a la radiación solar sería menor de la anunciada tanto en protección UVB (SPF) como en protección UVA.

Una mujer se aplica un protector solar. / La Provincia

La OCU considera especialmente relevante este resultado por tratarse de un producto dirigido a niños, un grupo especialmente sensible a los efectos de la radiación ultravioleta.

La radiación solar excesiva puede provocar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cutáneas. La información sobre prevención y fotoprotección puede consultarse en la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y en la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Así se realizaron las pruebas de laboratorio

Los protectores solares fueron enviados a un laboratorio independiente certificado siguiendo el protocolo internacional del International Consumer Research and Testing (ICRT).

Para las pruebas se utilizó la norma ISO 23698:2024 HDRS, un sistema que combina mediciones “in vivo” e “in vitro” para evaluar la eficacia real de los productos frente a la radiación solar.

Según explica la organización, aquellos productos que no superaban inicialmente el método HDRS fueron sometidos nuevamente a pruebas tradicionales recogidas en las normas ISO habituales.

La OCU analiza los protectores solares

La valoración final tuvo en cuenta diferentes aspectos. El principal criterio fue la capacidad de protección UV, tanto frente a rayos UVA como UVB, apartado que representa el 65% de la puntuación total.

Además, se analizaron otros factores como la calidad cosmética y la experiencia de uso de los consumidores, el etiquetado y el impacto ambiental de ingredientes y envases.

Los productos mejor valorados

El estudio concluye que 28 de los 29 protectores revisados sí cumplen con el nivel de fotoprotección anunciado.

Entre los productos mejor puntuados destaca Apivita Sun Safe Infantil 50, elegido como el mejor del análisis global. También obtuvieron buenas valoraciones otros productos como Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+, especialmente valorado en el test de uso.

En la lista de productos destacados figuran además el Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50 y el Decathlon Spray Solar Active SPF 50.

La OCU recuerda que, además de utilizar protectores solares adecuados, es importante seguir otras medidas de prevención como evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, usar gorra y gafas homologadas y mantener una correcta hidratación.