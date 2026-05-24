Los cuatro altares del papa en Canarias

«Desde el inicio quisimos reflejar el motivo profundo de la visita del Santo Padre a Canarias: la realidad migratoria y el mar como lugar de esperanza, sufrimiento y encuentro». Con esas consignas, los jóvenes arquitectos grancanarios Jorge Cerpa y Rafael Suárez han desarrollado el proyecto de los espacios para las celebraciones que presidirá León XIV en Arguineguín y en el estadio de Gran Canaria.

El mar como símbolo del viaje apostólico

Ese espíritu que justifica el viaje apostólico del papa a Canarias los próximos jueves y viernes 11 y 12 de junio también presidió el reto que afrontó en Tenerife el arquitecto Alejandro Beautell para los espacios celebrativos de la plaza del Cristo y en el puerto de Santa Cruz. En este último caso, «se sitúa con el mar como fondo. Ese horizonte abierto remite al drama de la inmigración que atraviesa estas aguas. El Papa se orienta hacia Santa Cruz, incorporando la ciudad como parte de la asamblea; el conjunto será visible desde la avenida marítima».

Jorge Cerpa explica que el Vaticano fijó aspectos que consideraban importantes. «En Arguineguín insistieron especialmente en que el escenario no ocultara el mar ni el muelle, porque forman parte del mensaje y de la realidad migratoria que vive Canarias. Por eso se diseñó un espacio muy abierto visualmente. También se trabajó al detalle la seguridad sobre accesos y control del espacio».

Un altar monumental en el Estadio de Gran Canaria

«En el Estadio de Gran Canaria, el lenguaje arquitectónico adquiere una dimensión más solemne y monumental. La cubierta principal se plantea como una gran bóveda blanca que envuelve el altar. El fondo del escenario estará formado por doce arcos, representando a los apóstoles, y un gran arco central que simboliza a Cristo. También tendrán una presencia muy importante la Virgen del Pino y el Cristo de Telde».

Destaca la incorporación de Rafael Suárez al equipo por su enorme experiencia en eventos multitudinarios, especialmente el Carnaval, y en la materialización técnica de las ideas. «Aporta soluciones reales y eficaces. Gracias a su experiencia y responsabilidad, gran parte del escenario del estadio ya está prefabricado y todo el operativo técnico está muy controlado», destaca Jorge Cerpa.

Alejandro Beautell y la arquitectura efímera con sentido espiritual

En Tenerife, Alejandro Beautell recurre a la geometría para estructurar el proyecto del puerto: no es un escenario, es un edificio que se construye día a día. «La planta adopta la cruz griega inscrita en un cuadrado de lava negra, en referencia a San Pietro de Bramante. De esa matriz nacen el altar, el ambón y la sede. Sobre el altar, una abertura en la cubierta establece una relación directa con el cielo. En ese punto, el plano desciende y el espacio se comprime».

En la definición del arquitecto lagunero, afincado en el barrio de El Toscal, precisa que en el eje principal se sitúa el Cristo de La Laguna, sobre el papa y frente a un fondo neutro. La Virgen de Candelaria completa el conjunto, estableciendo una triangulación con el altar y el ambón. «El proyecto busca claridad, proporción y permanencia dentro de lo efímero».

La dimensión personal de los arquitectos del papa

Jorge Cerpa define estos encargos como «un regalo de Dios» que recibe meses después de comenzar a trabajar como asesor técnico de la Diócesis de Canarias, si bien es arquitecto desde hace nueve años, una profesión que no le es ajena, pues sigue los pasos de su padre, Manuel Cerpa. A sus 33 años, Jorge se considera esposo antes que arquitecto y destaca la experiencia vivida en dos Jornadas Mundiales de la Juventud y, en particular, el Jubileo que tuvo lugar el pasado año en Roma. «Vivir estos encuentros me ha ayudado a experimentar cómo funcionan estos espacios, cómo se viven celebraciones tan multitudinarias...».

«El Jubileo de Roma ha servido especialmente como referencia para el escenario del Estadio de Gran Canaria, sobre todo por la monumentalidad del altar y la relación entre liturgia, arquitectura y espacio». «Dios está presente en los pequeños detalles y la arquitectura tiene algo muy bonito. No solo desde el diseño arquitectónico, sino en el día a día: en cómo tratas a las personas, a los compañeros, a los constructores y a todos los que participan en un proyecto».

Un arquitecto marcado por la Virgen de Candelaria

El tinerfeño Alejandro Beautell nació marcado por la patrona de Canarias: a las dos horas del día dos del mes dos de 1978, festividad de la Virgen de Candelaria. De casta le viene al galgo, pues heredó el gusto por la profesión de su padre y, «para colmo de males», de chico se le daba bien dibujar, lo cual era sinónimo de estar llamado a la profesión a la que se dedica desde hace 21 años. El sentido del cristiano de a pie, unido al servicio desde la profesión, forman un todo para este técnico, casado con la polaca Patricia y que tiene en su casa a su particular León, como se llama su pequeño, incluso antes de recibir el encargo para otro León, el papa.

Canarias prepara la visita del papa León XIV

No ha llegado aún el pontífice y los encargados de preparar los espacios ya están imbuidos de ese espíritu, confiados a la providencia.