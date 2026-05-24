Las guardianas de los trajes típicos de Canarias

Las bisnietas de Malen Castañeda podrán presumir en romerías, bailes de magos y hasta en las fiestas del colegio de que tienen, no uno, sino varios trajes típicos hechos de principio a fin por su bisabuela de 83 años. "Es muy importante que la tradición permanezca intacta generación tras generación", destaca la artífice.

Ella, junto a otros muchos mayores de Canarias, participa en un taller de indumentaria tradicional que Ángel Ramos, de la asociación cultural Los Carricitos, imparte por segundo año en varios centros de día dependientes del Gobierno autonómico. Un día a la semana, los usuarios se sientan en el taller de costura –equipado con mesas, máquinas de coser y tablas de planchar y decorado con cuadros que ellos mismos han pintado– para aprender a confeccionar desde cero todo tipo de vestimentas.

Un taller que recorre varios centros de día de Canarias

Los lunes es el turno de los mayores de Lanzarote, los martes participan los usuarios del centro de día chicharrero Isidro Rodríguez Castro, los miércoles, los del norte de Tenerife; los jueves, los de Gran Canaria; y los viernes, los de Icod de los Vinos. "En cada sitio van a un ritmo diferente, pero todos están encantados con la iniciativa", resalta el organizador. En sus clases, la mayoría de alumnos son mujeres. De hecho, subraya que solo hay representación masculina en Icod de los Vinos.

En el centro ubicado en Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, son un grupo totalmente femenino. Castañeda es una de las alumnas más aventajadas, pues ya ha confeccionado varios trajes. "En mi familia somos muy amigos del folclore, a los niños cuando nacen los llevamos a la primera romería o fiesta que haya", detalla.

Sus bisnietas Ona y Vega, de tres y cuatro años, respectivamente, son las afortunadas modelos que lucirán sus próximas creaciones. "A todas se las hago desde que son pequeñas, pero como van creciendo, hay que ir arreglándoselas para el próximo año", explica.

La importancia de conservar la indumentaria tradicional

Para ella no es tan importante lo que puede llegar a costar un traje; lo realmente fundamental son las manos con las que se hace: "Muchas cosas ni siquiera pueden hacerse con la máquina de coser, las auténticas artesanas confeccionan la mayoría de detalles a mano", defiende.

A su juicio, este nivel de mimo e implicación es el secreto para que la indumentaria típica se mantenga intacta generación tras generación. "Mis hijas heredaron trajes que yo me ponía cuando era joven, todos se preocupan de cuidar la ropa y guardarla para los que vengan detrás".

La usuaria confiesa que este taller –junto al resto de actividades ofertadas en el centro– le ha cambiado la vida. Cuando se jubiló pasó de tener una rutina muy ajetreada a estar en casa "sin saber qué hacer, mirando la televisión y limpiando sobre limpio". Unas amigas que conocía le recomendaron que se apuntara a este tipo de actividades y se acercó a probar. "Mi vida cambió muchísimo, todas las noches me voy a dormir con mucha ilusión de que llegue el día siguiente para ir al taller", afirma.

Una actividad que también ayuda a combatir la soledad

Algo similar le ocurre a Encarni Pastor, una andaluza afincada en Candelaria que cada martes se desplaza al centro de día ubicado en la capital chicharrera para participar en el taller. En su caso está ultimando los detalles de un traje que usará su nieta, de 17 años. "Me lo regalaron a mí, pero como no era de mi talla lo estoy adaptando para ella", apunta mientras ajusta a su gusto las asillas de un chaleco.

La jienense descubrió este espacio por casualidad y ahora es uno de sus pasatiempos favoritos y, como muchas de sus compañeras, se lleva tarea a casa porque le entretiene mucho. Aunque para este Día de Canarias se le ha echado el tiempo encima, ya planea cómo será el traje que lucirá el próximo año por estas fiestas. "Ha sido un descubrimiento maravilloso", reitera.

Más de 110 actividades por el Mes de Canarias

Esta iniciativa, que va camino de consolidarse como una actividad imprescindible en los centros de día, se enmarca en la programación del Mes de Canarias, que incluye más de 110 actividades en todas las Islas bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias.

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, señala que el objetivo de estos talleres es ofrecer formación teórica y práctica a las personas mayores sobre la indumentaria tradicional canaria. "Están enfocados, sobre todo, en cómo llevar las diferentes prendas, en cómo realizar el patronaje y en cómo ha evolucionado nuestra indumentaria tradicional desde el siglo XVIII", añade.

En este sentido, destaca que además de aprender sobre la historia y la cultura de la indumentaria tradicional, los mayores también desarrollan habilidades prácticas en patronaje y confección. "Esto, a su vez, fomenta la socialización y el intercambio entre los participantes", señala.

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El organizador del taller también subraya que hay una técnica para hacer los cordones de los justillos que es "buenísima" para mejorar la movilidad de las manos y, en concreto, para combatir la artrosis. "Más que un taller o un ejercicio de confección, para ellas es una rehabilitación", asegura.