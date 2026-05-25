Las caladoras de Ingenio confeccionan un regalo para el papa León XIV

El pasado mes de marzo las integrantes de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio recibieron uno de los encargos más especiales de toda su vida por parte del Gobierno de Canarias: elaborar un presente para el papa León XIV empleando la tradicional técnica del calado canario. Las ocho caladoras ingenienses aceptaron la propuesta con diligencia y sin atisbo de duda y se pusieron manos a la obra para confeccionar un mantel de altar, una estola y un alba como regalo para el sumo pontífice. La laboriosa tarea, que cuenta con la participación de un octeto de mujeres con décadas de experienicia en la materia, supuso alrededor de 1.400 horas de trabajo conjunto.

Las piezas de artesanía serán el obsequio institucional que entregará Canarias al obispo de Roma, lo que implica "una gran responsabilidad", según expresa Rita Sánchez, una de las personas que han dado forma a este proyecto. Sin embargo, afirma que los elementos que confeccionaron no entrañaron para ellas una dificultad excesiva porque dominan la disciplina desde que eran unas niñas. Rita recuerda que desde que tenía seis años recibió lecciones por parte de su madre, que le transmitió desde muy temprana edad diferentes técnicas, cada vez con una complejidad mayor. En su juventud, se dedicó a la venta de las prendas que diseñaba, pero cuando tuvo a sus hijos se vio obligada cesar con el negocio para poder cuidar de ellos. A día de hoy, considera que "es un orgullo poder formar parte de esta obra" porque es "una recompensa a toda una vida dedicada al calado".

El mantel de altar, que cuenta con más de tres metros de largo y dos de ancho, es la pieza principal del regalo y está hecha con diferentes técnicas de calado. La secretaria de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, Obdulia Artiles Naranjo, señala que uno de los tipos de calado que se empleó "tiene más de doscientos años de historia" y asegura que realizarlo es tan laborioso que "apenas se usa" y "es muy complicado ponerle un precio". La obra, que está cargada de simbolismo, está compuesta de una cruz en el centro y dos pintaderas canarias en los laterales, combinando la tradición cristiana con la cultura del Archipiélago.

Por su parte, la artesana textil Candela Martín considera que "es un honor" poder contribuir a la creación de este presente, ya que su vida se ha visto vinculada al calado canario desde que tenía tres años y practicaba en su casa junto a sus cuatro hermanas y su madre. Candela confiesa que estuvo especialmente implicada en la confección de la estola, que llegó a llevarse a su vivienda varias veces para adelantar el trabajo. Las caladoras quisieron tener un detalle con el sumo pontífice y personalizaron la prenda con las inscripciones "SS Papa" y "León XIV".