Crisis del hantavirus
Confirmado un nuevo caso de hantavirus entre los españoles en cuarentena en Madrid
El Ministerio de Sanidad ha confirmado un nuevo caso positivo de hantavirus tras PCR en una de las personas que permanecen en cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El caso corresponde a un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.
La persona afectada se encontraba bajo vigilancia clínica y aislamiento desde su ingreso, conforme a los protocolos establecidos por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR). El positivo se ha detectado durante los controles diagnósticos periódicos realizados a los contactos en seguimiento. El paciente está asintomático.
Tras la confirmación diagnóstica, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.
Las autoridades sanitarias subrayan que la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.
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