Dos detenidos en una operación antiyihadista en Valladolid y en Burgos

La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos personas acusadas de un delito de terrorismo en una operación contra el terrorismo yihadista en las provincias de Valladolid y Burgos, dirigida por la Unidad Central de Madrid, según han confirmado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.

En las dos intervenciones, que han tenido lugar a primera hora de esta mañana, han sido detenidos dos hombres, uno de origen marroquí y otro emiratí, y en ambas los guardias civiles han requisado material informático para su análisis, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

En Valladolid, esta operación se ha hecho visible por el despliegue de numerosos agentes de los Grupos de Acción de Rápida (GAR), algunos con el rostro cubierto con pasamontañas, otros con armas largas y varios vehículos todoterreno en las inmediaciones de la calle Mota y de la carretera de Rueda, en el barrio de La Rubia.

Según ha informado el periódico 'El Norte de Castilla', los uniformados se habrían centrado en el registro de una habitación de un piso compartido del número 21 de la carretera de Rueda, de donde ha salido un hombre esposado.

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Fuentes de las subdelegaciones del Gobierno en Burgos y Valladolid y del Instituto armado en estas dos provincias se han limitado a confirmar a EFE la existencia de estas operaciones y las han desvinculado de otros operativos previos, como el del pasado 29 de abril en la capital vallisoletana que culminó con la desarticulación de una red de venta de droga en la ciudad.