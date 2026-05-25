Hospiten eleva sus estándares al mejorar su seguridad

La red hospitalaria internacional Hospiten ha obtenido la certificación ISO/IEC 27001, el estándar internacional de referencia en la gestión de la seguridad de la información, que avala el compromiso de la compañía con la protección de los datos, la confidencialidad, la integridad de la información y la continuidad de sus servicios.

La certificación ISO 27001 acredita que la compañía gestiona la seguridad de la información siguiendo los estándares internacionales más exigentes. No se trata solo de tecnología, sino de un compromiso integral con la protección de los datos, la continuidad del negocio y la confianza de pacientes, clientes y socios.

Desde el punto de vista estratégico y de marca, ISO 27001 refuerza la reputación corporativa, posiciona a la organización como una entidad fiable y responsable, y demuestra de forma objetiva el cumplimiento de buenas prácticas en ciberseguridad y protección de la información. Es una ventaja competitiva clara frente a otras organizaciones no certificadas, especialmente en sectores tan sensibles como el sanitario. Asimismo, la certificación transmite transparencia, profesionalidad y control del riesgo, facilita el cumplimiento normativo (RGPD, NIS2, ENS, entre otros) y genera confianza en mercados, clientes e instituciones, apoyando tanto el crecimiento internacional como la participación en acuerdos y licitaciones donde la seguridad es un requisito clave. Esta certificación no solo protege la información: protege la marca, la confianza y la sostenibilidad del negocio.

La ISO 27001, que valida el uso de medidas técnicas avanzadas, también corrobora la existencia de procesos, controles y una cultura organizativa orientada a la seguridad, la transparencia y la mejora continua. En un entorno cada vez más digital y con mayores riesgos cibernéticos, esta certificación refuerza la confianza y consolida a Hospiten como una entidad fiable, responsable y preparada para afrontar los retos actuales y futuros. Según señala Jochen Grüning, director de Sistemas y Transformación Digital en Hospiten: «En el ámbito sanitario, la seguridad de la información es un elemento clave para garantizar la confianza de los pacientes y la calidad asistencial».

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Con este hito, Hospiten fortalece su reputación, diferenciándose como una organización comprometida, el cumplimiento normativo y la protección de la información, especialmente en el sector asistencial. ◼