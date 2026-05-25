Los tres signos del zodiaco que tendrán más suerte antes de acabar mayo

El mes de mayo encara su recta final con la temporada de Géminis ya en marcha y con un ranking semanal que vuelve a despertar la curiosidad de quienes siguen el horóscopo. La astróloga Esperanza Gracia ha situado a Géminis, Capricornio y Cáncer como los tres signos del zodiaco que llegan al final del mes con mejor energía, más posibilidades de avanzar y una dosis extra de suerte.

Según el ranking publicado en su web oficial para la semana del 23 al 29 de mayo, Géminis ocupa el primer puesto, seguido de Capricornio y Cáncer.

El signo que corona la lista es Géminis, algo especialmente significativo porque acaba de comenzar su temporada. Con el Sol, Mercurio y Urano en su signo, los geminianos atraviesan días propicios para destacar, tomar decisiones, abrir conversaciones importantes y apostar por cambios que llevaban tiempo rondando.

Para Capricornio, el segundo puesto llega marcado por la influencia favorable de Marte. La energía, la iniciativa y la capacidad de resolver asuntos pendientes serán claves para este signo de tierra, que podría cerrar mayo con una sensación de alivio y mayor claridad.

En tercer lugar aparece Cáncer, impulsado por Venus y Júpiter. La astróloga apunta a una etapa en la que este signo puede atraer oportunidades valiosas, rodearse de personas que suman y confiar más en su intuición.

Géminis, el gran favorecido del final de mayo

Géminis se convierte en el signo con más suerte de la semana. El inicio de su temporada le coloca en un momento de visibilidad, movimiento y renovación personal. La energía geminiana suele asociarse con la comunicación, la curiosidad, los contactos y las ideas rápidas, y estos días pueden amplificar todas esas cualidades.

Quienes hayan nacido bajo este signo podrían notar más facilidad para expresar lo que sienten, defender una propuesta, iniciar un proyecto o dar un giro a una situación que parecía estancada. También es una semana interesante para hacer llamadas, cerrar acuerdos, retomar amistades, actualizar planes o plantear conversaciones que llevan tiempo pendientes.

La clave para Géminis será no dispersarse. La suerte puede aparecer en forma de oportunidad, pero también exigirá atención para elegir bien. No todo lo que se mueve alrededor merece la misma energía. Aun así, el ranking de Esperanza Gracia coloca a este signo en una posición muy favorable para terminar mayo con impulso.

Capricornio gana fuerza para cerrar asuntos pendientes

El segundo lugar es para Capricornio, un signo que suele avanzar con prudencia, constancia y sentido práctico. En esta ocasión, la astróloga destaca una energía más decidida, vinculada a Marte, que puede ayudar a tomar la iniciativa y resolver temas que venían generando cansancio.

Para Capricornio, el final de mayo puede traer una sensación de empuje. Es un buen momento para organizar prioridades, desbloquear gestiones, poner límites o tomar decisiones que requieren firmeza. La suerte no aparece necesariamente como algo inesperado, sino como una consecuencia de actuar con determinación.

También puede haber un componente emocional importante. Esperanza Gracia señala la posibilidad de descubrir sentimientos nuevos o mirar la vida desde otra perspectiva. Para un signo tan asociado al control y a la responsabilidad, permitirse disfrutar también puede ser parte de la buena fortuna de estos días.

Cáncer atrae oportunidades y personas que suman

Cáncer completa el podio de los signos más afortunados para despedir mayo. La presencia de Venus y Júpiter en su signo, según la interpretación astrológica de Esperanza Gracia, favorece la apertura de puertas y el deseo de apostar por aquello que aporta bienestar.

Este signo de agua podría vivir unos días especialmente intuitivos. La Luna en Cuarto Creciente refuerza la idea de pasar a la acción, dejar atrás dudas y permitir que los nuevos comienzos crezcan con fuerza.

En el terreno personal, Cáncer puede notar más claridad para distinguir quién aporta paz y quién resta energía. En lo laboral o económico, la semana puede favorecer oportunidades que conviene valorar con calma, pero sin miedo. El mensaje principal para este signo es confiar más en su percepción interior.

Ranking semanal completo

Según la clasificación publicada por Esperanza Gracia para la semana del 23 al 29 de mayo, el orden de los signos queda así: Géminis, Capricornio, Cáncer, Virgo, Acuario, Sagitario, Tauro, Aries, Leo, Piscis, Escorpio y Libra.

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Esto no significa que los últimos puestos no puedan vivir buenos momentos, sino que, dentro de esta lectura semanal, los tres primeros signos concentran una energía más favorable para avanzar, decidir y aprovechar oportunidades.