«Cerrado por papa»: Arguineguín prepara la visita de León XIV

Mientras unos albañiles se afanan por terminar las obras de remodelación del Puerto de Arguineguín y varios operarios se encargan de colocar el vallado, los pescadores apuran sus jornadas antes del parón que supondrá la visita del papa León XIV. De fondo, el restaurante de la Cofradía ya marca un aviso en su cristalera: un cartel que anuncia que permanecerá cerrado durante cuatro días con motivo del acto religioso que acontecerá el día 11 de junio.

Esa visita será para muchos de los marineros una llegada muy positiva para Arguineguín porque la elección del enclave como uno de los selectos lugares por los que pasará el papa León XIV durante su recorrido "da valor al pueblo y lo sitúa en el mapa", seis años después de que el muelle traspasase las fronteras internacionales por el hacinamiento de miles de migrantes durante los primeros meses de la pandemia. Y el pontífice no estará solo porque los pescadores le ofrecerán a su virgen del Carmen, la patrona del mar. De hecho, el vicepatrón de la cofradía, José Antonio Macías, explica que la imagen se ha trasladado a la parroquia del pueblo, bautizada en su nombre, para "engalanarla" a través de la confección de nuevos mantos diseñados expresamente para la ocasión. Macías hace hincapié en que se trata de "un acontecimiento histórico" y celebra la presencia de la Patrona del Mar, que es un "signo de identidad" de la localidad.

La visita del sumo pontífice dará valor al pueblo y lo pondrá en el mapa

Pero no siempre llueve a gusto de todos, pues precisamente el vicepatrón lamenta que los marineros que tienen sus embarcaciones en el muelle "no podrán faenar durante dos días" porque, por motivos de seguridad, no se permitirá la entrada y salida de barcos ni el día del acto ni el anterior a este. Macías sostiene que "entiende perfectamente" que se tomen estas medidas, pero critica que las fechas han coincidido "desafortunadamente" con la zafra del atún rojo, que es una de las campañas pesqueras más importantes para los trabajadores de la zona. No obstante, asegura que "algunos irán al puerto de Mogán para no perder la jornada", aunque confiesa que la mayoría optará por dejar sus naos atracados en el puerto. Por otro lado, resalta que el motivo de la visita le resulta "muy acertado" porque el puerto siempre ha sido un lugar "estrechamente vinculado a la migración".

El vicepatrón de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín, José Antonio Macías. / Andrés Cruz

Parón en la faena

Por su parte, el pescador Daniel Mariano Trujillo pasó décadas dedicándose al sector pesquero en Arguineguín y ahora disfruta de su jubilación, pero no pierde el hábito de acudir al puerto en el que pasó gran parte de su vida. Daniel presta atención a las obras de embellecimiento que se están ejecutando en el muelle y bromea comentando que "ahora que se espera la visita del papa parece que están aumentando el ritmo de trabajo". Desde su punto de vista, el acontecimiento que tendrá lugar el 11 de junio será "único tanto para el Archipiélago como para los vecinos del pueblo" y espera que sea un acto "inolvidable para cualquier persona que pueda asistir".

Operarios trabajando en las obras en el muelle de Arguineguín, antes de la visita del papa León XIV. / Andrés Cruz

División de opiniones

El sentir generalizado de los locales, según explica el pescador Federico Medina Pérez, es de "orgullo y alegría" porque se trata de la primera vez que Canarias acoge al sumo pontífice y "sobre todo las personas mayores están emocionadas con su llegada". Sin embargo, Federico considera que el evento puede suponer "una molestia para una parte de la población" porque van a "cerrar los accesos al pueblo y también el puerto". El pescador afirma que, pese a ser católico, tiene pensado quedarse en su casa mientras "se celebra todo esto" porque "la situación en las calles va a ser una locura".

El acto coincide con la zafra del atún rojo, que es muy importante en la zona

Federico señala que algunos de los marineros de la localidad "se van a ver perjudicados" durante los dos días en los que no podrán salir a faenar porque "son jornadas de trabajo en las que no vamos a ver ningún beneficio y nadie nos las va a venir a pagar". Critica que actualmente la situación del sector pesquero "no está pasando por un buen momento" y señala lamenta que "algunas familias no pueden permitirse perder ni un solo día de faena porque el dinero no suele sobrar".

Un acto simbólico

El evento contará con la presencia de 2.800 personas, de las cuales, un 80% será población migrante y el resto estará conformado por los empresarios que les dan trabajo, los servicios de seguridad y el personal de los centros de acogida y formación. Durante el acto, León XIV también se dirigirá a pie hasta la imagen de la Virgen del Carmen, que se hallará en un altar ubicado a la entrada del dique, donde se llevará a cabo la instalación de una cruz de dos metros de alto que ha sido tallada con madera procedente de las pateras. Este elemento cargado de simbolismo permanecerá instalado en el puerto como recuerdo de la visita papal y de los sucesos acaecidos en el lugar.

En ese acto los representantes de la corporación que estarán presentes serán el patrón mayor, Jesús Vega Medina; el expatrón mayor, Ricardo Ortega Santana y el secretario, Francisco Jiménez Jiménez, debido a que han sido testigos directos durante años de la llegada de personas migrantes a la costa. La actuación del sumo pontífice en el lugar consistirá en el lanzamiento al mar de una ofrenda floral diseñada en memoria de las personas que han fallecido en el trayecto de la ruta canaria. El obispo de Roma también pronunciará un discurso sobre este fenómeno migratorio y se dará voz a quince personas que han llegado en cayucos a la isla para que puedan contar su testimonio.