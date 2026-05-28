La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso

La jueza de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, acordó durante el secreto de las actuaciones que los Mossos intervinieran el teléfono del primogénito del empresario, Jonathan Andic, detenido el pasado 19 de mayo por el presunto homicidio de su padre, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras de las pesquisas.

La intervención telefónica se produjo después de que, en marzo de 2025, se reabriera el proceso judicial por el fallecimiento del magnate de la moda, ocurrido el 14 de diciembre de 2024, tras caer desde una altura de más de 100 metros cuando recorría un sendero cerca de las cuevas de Salnitre, en Collbató.

Las fuentes consultadas sostienen que la intervención telefónica se mantuvo durante un tiempo, aunque no han precisado si fueron días o meses. El pinchazo de teléfonos es una medida que debe respetar los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad y, por lo tanto, se acuerda habitualmente en investigaciones por delitos graves, como homicidios, asesinatos o narcotráfico. El auto que lo acuerda debe estar motivado y basado en indicios, no en simples conjeturas. La duración inicial máxima es de tres meses, prorrogable por periodos sucesivos de igual duración hasta 18 meses. Las prórrogas también deben justificarse.

La pérdida del terminal

En su auto de prisión con fianza, la jueza de Martorell no hace en ningún momento mención a la intervención del teléfono, ni a las conversaciones que hubieran podido ser interceptadas durante el tiempo en que esta medida estuvo en marcha. Por ahora, únicamente se conoce una parte de las indagaciones a través de esta resolución de la magistrada.

En un principio, el proceso judicial fue sobreseído, pero en marzo de 2025 se reabrió a raíz de las pesquisas y las indagaciones efectuadas por los Mossos. La policía tomó declaración a varias personas que estaban por la zona en el momento del accidente, así como a miembros de la empresa que conocían la intención del empresario de salir a pasear ese sábado junto a su hijo Jonathan. También analizaron el teléfono móvil del fallecido Isak Andic, que quedó maltrecho en la caída por el barranco.

El terminal que tenía su hijo, Jonathan Andic, cuando ocurrió el suceso, el 14 de diciembre de 2024, sin embargo, no ha podido ser analizado por los Mossos. El primogénito del fundador de Mango cambió de móvil el 25 de marzo de 2025, meses después del fallecimiento de su padre, y borró el contenido del antiguo teléfono. La secretaria de Jonathan Andic, según la jueza, manifestó que el aparato antiguo le fue robado al hijo del empresario en Quito, Ecuador, en un viaje relámpago que realizó de ida y vuelta entre el 24 de marzo de 2025 —tras reabrirse la causa— y el 26 de ese mismo mes. La togada sostiene que “las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación” sobre “la reapertura del expediente judicial”, a la vez que subraya que la “desaparición” del móvil se produjo “en extrañas circunstancias”.

Movimiento de la defensa

Mientras tanto, el proceso judicial abierto en Martorell sigue su curso. Este jueves, la defensa de Jonathan Andic presentará un recurso contra el auto de prisión bajo fianza, pues, a su entender, los indicios existentes contra el investigado —así como los argumentos que utiliza la jueza Raquel Nieto Galván para justificar las medidas cautelares— no son suficientes para acordar una medida de tal naturaleza.

La jueza sostiene en su resolución que la muerte del fundador del gigante de la moda "no fue accidental", sino que en ella tuvo una “participación activa y premeditada” su hijo Jonathan. A su entender, “existen indicios suficientes para considerar al investigado como autor de un delito de homicidio con resultado de muerte respecto de Isak Andic”. En su declaración ante la jueza, el acusado solo contestó a preguntas de su abogado, Cristóbal Martell, con numerosos “monosílabos”, aunque volvió a explicar que su padre se había caído de forma fortuita. Una de las hipótesis es que antes de la caída se produjo un forcejeo. La defensa, además, está elaborando un informe pericial sobre la caída por el barranco de Isak Andic.