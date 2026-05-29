Once investigadores del Grupo de Investigación en Acuicultura, GIA, del Instituto Universitario ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC, participarán en el XX Congreso Nacional de Acuicultura, que se celebrará del 1 al 4 de junio en la Sede Afundación de Vigo, en Pontevedra.

El encuentro, organizado por la Sociedad Española de Acuicultura en colaboración con las entidades de investigación y formación en acuicultura de Galicia, reunirá a más de 200 investigadores y expertos del sector.

La representación de ECOAQUA en esta cita incluirá una ponencia, cinco comunicaciones científicas orales y siete pósteres, en los que se abordarán avances vinculados a la nutrición acuícola, la mejora genética, el bienestar animal, la sostenibilidad, la sanidad y el desarrollo de nuevos modelos de investigación.

El XX Congreso Nacional de Acuicultura toma el relevo de la edición celebrada en junio de 2024 en Las Palmas de Gran Canaria, en cuya organización colaboró el GIA de ECOAQUA. Bajo el lema ‘Regreso a los orígenes’, el congreso se plantea como un punto de encuentro entre investigadores, administraciones y empresas para impulsar la I+D+i del sector y favorecer nuevas colaboraciones.

El papel de la acuicultura en la producción de omega-3

La participación de ECOAQUA comenzará el miércoles, 3 de junio, con la ponencia ‘¿Es la acuicultura capaz de producir los Omega-3 que el mundo necesita?’, a cargo del profesor e investigador David Domínguez, experto internacional en acuicultura.

La intervención tendrá lugar en la mesa ‘Alimentación y Nutrición 2’, que se desarrollará en el Salón de Actos de Afundación y que estará moderada por el propio Domínguez junto a Francisco Javier Alarcón, de la Universidad de Almería.

ECOAQUA lleva a Vigo sus últimos avances en acuicultura sostenible, nutrición y bienestar animal / LP/DLP

Durante su ponencia, Domínguez analizará el crecimiento de la acuicultura en las últimas décadas y su papel en la mejora de la seguridad alimentaria. Según expondrá, este sector ha duplicado en poco más de 30 años la disponibilidad de productos acuáticos, hasta alcanzar los 136 millones de toneladas métricas en 2023, por encima de los 92 millones procedentes de la pesca extractiva.

El investigador también abordará el valor nutricional de los productos acuícolas, especialmente por su contenido en omega-3 de cadena larga, esenciales para la salud cardiovascular y la prevención de distintas enfermedades.

En este contexto, subrayará que la acuicultura será clave para cubrir la demanda futura de estos nutrientes en una población mundial creciente. Aunque el sector ha incrementado notablemente la producción de omega-3, todavía existe un déficit anual cercano al medio millón de toneladas, por lo que la innovación tecnológica y nutricional seguirá siendo fundamental.

Nuevas investigaciones para una acuicultura más eficiente y sostenible

Entre el miércoles por la tarde y el jueves, distintos investigadores de ECOAQUA presentarán comunicaciones científicas centradas en mejorar la sostenibilidad, la eficiencia productiva y el bienestar animal en acuicultura.

Antonio Gómez-Mercader expondrá un estudio sobre esferoides de células SAF-1 como modelo alternativo a la experimentación animal. La investigación plantea el uso de cultivos celulares tridimensionales como herramienta más realista para estudiar tejidos vivos y reducir la necesidad de emplear peces en ensayos experimentales.

Álvaro Lorenzo Felipe presentará un análisis comparativo sobre la resistencia genética del langostino blanco frente a tres patógenos de gran impacto. Los resultados, enmarcados en el programa PMG-BIOGEMAR® en Ecuador, abren la puerta a estrategias de selección genética adaptadas al riesgo sanitario para mejorar al mismo tiempo la robustez y la productividad en condiciones de cultivo industrial.

En la misma línea, Marina Martínez Soler abordará la relación entre crecimiento y calidad en el langostino blanco. Su estudio apunta a que la selección genética indirecta a través del peso puede contribuir a mejorar la calidad del producto congelado de acuerdo con las preferencias de los consumidores. Además, destacará el uso del sistema IMASHRIMP, basado en inteligencia artificial y visión por computador, para medir automáticamente la morfología animal y reducir costes y tiempos de muestreo.

Luis Molina-Roque presentará una investigación sobre dietas suplementadas con extractos de subproductos terrestres y biomasa marina de bajo valor en postlarvas de dorada. El trabajo explora el potencial de ingredientes funcionales sostenibles, como subproductos de granada y microalgas, para mejorar la robustez larvaria desde un enfoque vinculado a la economía circular y al concepto One Health.

Por su parte, David Domínguez también expondrá un estudio sobre la suplementación con calcifediol en dietas para juveniles de lubina. La investigación analiza su posible efecto protector frente a patógenos y apunta a mejoras significativas en la supervivencia de los peces tras un desafío bacteriano con Vibrio harveyi.

El investigador del GIA David Domínguez durante una investigación / LP/DLP

Siete pósteres científicos completan la presencia de ECOAQUA

La participación del Grupo de Investigación en Acuicultura de ECOAQUA se completará con la presentación de siete pósteres científicos en distintas áreas temáticas del congreso.

David Domínguez presentará un trabajo sobre los niveles óptimos de vitamina D3 en la corvina y sus efectos sobre el crecimiento, la supervivencia, la composición bioquímica, el perfil de ácidos grasos y las anomalías esqueléticas.

Gabriela Duque Llerandi expondrá un póster sobre los efectos de distintos procesados de la soja en el crecimiento, la composición bioquímica y la expresión génica de la lubina, dentro del proyecto europeo MICROBIOME4SOY.

La investigadora Gabriela Duque durante una charla / LP/DLP

En el área de bienestar animal, Antonio Gómez-Mercader presentará un trabajo sobre el desarrollo y caracterización de esferoides 3D de la línea celular E-11 como modelo alternativo para estudios de virología en peces.

El investigador Félix Acosta participará con dos pósteres vinculados a la sanidad animal: uno sobre el desarrollo de un sistema de puntuación multiparamétrico para la selección de probióticos en lenguado y otro sobre las propiedades inmunomoduladoras de metabolitos extracelulares de cepas marinas de Bacillus para su uso en acuicultura.

Nicolás Cabrera Guerle presentará un estudio sobre Paenibacillus polymyxa SABE1 como nuevo candidato probiótico para la acuicultura marina, mientras que Raquel Quirós expondrá una investigación sobre la valorización de la macroalga invasora Caulerpa racemosa como ingrediente sostenible en alimentación acuícola.

Además, el proyecto SIRENA, en el que participa ECOAQUA, también estará presente en el congreso a través de otro póster científico.

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Con esta participación, ECOAQUA refuerza su presencia en una de las principales citas nacionales del sector acuícola y muestra el papel de la investigación desarrollada desde la ULPGC en ámbitos clave como la sostenibilidad, la nutrición, la innovación tecnológica, la mejora genética y la salud animal.