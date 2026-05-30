Justicia
Fallece a los 58 años Carlos Tejada Bañales, fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Marbella
La Fiscalía General del Estado despide a Carlos Tejada Bañales, un profesional dedicado a perseguir el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
Redacción
El fiscal delegado de la Fiscalía Antidroga en Marbella, Carlos Tejada Bañales, ha fallecido este sábado, 30 de mayo, a los 58 años, según ha informado la Fiscalía General del Estado en un comunicado donde ha lamentado "profundamente" el fallecimiento.
Nacido el 11 de agosto de 1967 en Portugalete (Vizcaya), Tejada ejercía el cargo desde su creación en 2022 y trabajaba en la Fiscalía de Área de Marbella desde 2006. Antes había ejercido dos años como juez en Girona y ocho en la Fiscalía de Menores de Barcelona.
Según el Ministerio Fiscal, Tejada era una figura clave en la persecución y enjuiciamiento de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales derivado del narcotráfico en la Costa del Sol.
"La Fiscalía General del Estado se suma al dolor de su familia, amigos y compañeros por su irreparable pérdida. Su recuerdo y su legado, profesional y humano, quedarán para siempre en nuestra institución", concluye el comunicado de la Fiscalía.
Desarrollo de la carrera de Tejada Bañales
Carlos Tejada Bañales desarrolló su carrera en el ámbito judicial y fiscal. En el año 2000 figuró entre los aspirantes aprobados en las pruebas de acceso a la Carrera Judicial y, posteriormente, ejerció como juez con destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Blanes.
Su trayectoria profesional como ya se ha hecho referencia queda vinculada en los últimos años a la Fiscalía de Área de Marbella, integrada en la estructura territorial de la Fiscalía Provincial de Málaga. En 2022 fue nombrado fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en la Fiscalía de Área de Marbella, con dedicación exclusiva. Su designación contó con informe favorable del fiscal jefe de Área y con la propuesta del fiscal de Sala jefe Antidroga, que destacaron su experiencia, formación y méritos para asumir esa responsabilidad.
Desde ese puesto, Tejada Bañales formó parte de la estructura territorial de la Fiscalía Antidroga, órgano encargado de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal frente al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
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