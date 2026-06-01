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La reunión entre Sanidad y los médicos finaliza sin acuerdo: los sindicatos mantienen la huelga del 15 al 19 de junio

La ministra de Sanidad, Mónica García, insiste en que las "únicas reivindicaciones" de los profesionales sanitarios que "quedan vivas" son "competencia de las comunidades autónomas"

Manifestación de médicos en Barcelona, en abril

Manifestación de médicos en Barcelona, en abril / Jordi Cotrina

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Nieves Salinas

El Comité de Huelga de los sindicatos médicos ha vuelto a reunirse este lunes con el Ministerio de Sanidad con la intención de retomar el diálogo en medio del conflicto planteado por el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco. El encuentro, que se produce antes de la próxima huelga ha finalizado sin ningún avance, según los sindicatos que enfilan ya su quinto mes de huelga médica nacional con la semana de paros que mantienen convocada del 15 al 19.

El Comité de Huelga -formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- señala en un comunicado que, en la nueva reunión, "ha comprobado que los responsables ministeriales no ponen sobre la mesa ninguna propuesta que permita avanzar a una solución al conflicto".

Consejo Interterritorial

El encuentro, de poco más de hora y media de duración, ha girado en torno a cuestiones ya planteadas previamente por el Comité, que "únicamente ha recibido como novedad la intención del ministerio de reunirse en los próximos días con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar "posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la Administración, y, en esa línea, clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno".

Este mismo lunes, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha aludido al conflicto. Ha señalado, en cuanto a las peticiones de los facultativos, que las "únicas reivindicaciones" que "quedan vivas" son "competencia de las comunidades autónomas". "Hasta ahora las comunidades se han escudado detrás de ministerio, pero ese tiempo se ha terminado", ha aseverado la ministra.

Responsabilidad

"En el Ministerio hemos hecho nuestro trabajo, hemos empatizado y nos hemos hecho cargo de las reivindicaciones que tienen que ver con las competencias del Ministerio", ha señalado tras la presentación del informe 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España'.

La ministra ha destacado que los sindicatos ya trasladaron en una carta a las comunidades su deber de atender las reivindicaciones de los profesionales y, en este sentido, ha celebrado que los sanitarios "ya están reivindicando en la ventanilla que corresponde las reivindicaciones que corresponden".

La jubilación

Además, la ministra ha aludido a determinadas informaciones "que no son reales, que no son verídicas, que son falsas". Ha indicado que se sigue hablando de que la jornada de guardia no cotiza, algo que es "falso". "Las únicas horas que no cotizan son las que se pagan en B, las que se pagan en negro. Como esto entiendo que no ocurre en ninguna parte de nuestro territorio, las horas de guardia cotizan. Y las horas de guardia cuentan para la vida laboral, luego cuentan para la jubilación", ha señalado.

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Tras el encuentro celebrado con Sanidad, los sindicatos se quejan, a su vez, "del escaso talante negociador del equipo ministerial". Señalan que mantienen sus reivindicaciones que siguen centrándose en un estatuto y un ámbito de negociación propios "y una jornada laboral justa".

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