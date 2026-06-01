Visita del papa a Canarias: el Vaticano da el visto bueno a las obras del escenario de la esperanza en el muelle de Arguineguín

El muelle de Arguineguín ya vive la recta final de los preparativos para recibir al papa León XIV. A menos de diez días de la visita del pontífice a Canarias, una delegación del Vaticano se desplazó esta mañana hasta el puerto para supervisar los trabajos y coordinar los detalles del recorrido que realizará el papa durante el acto. El propósito final de esta visita fue garantizar que el acto se desarrolle con las máximas condiciones de seguridad, pues cada espacio y cada movimiento planificado se están revisando al detalle.

Los representantes vaticanos también inspeccionaron el avance de la construcción del escenario y las actuaciones de mejora que se están llevando a cabo en el muelle. Mientras tanto, operarios y voluntarios trabajan a contra reloj para que todo esté listo antes de la llegada del pontífice.

Jorge Cerpa, arquitecto responsable del diseño del escenario, prevé que la infraestructura esté terminada a finales de esta semana. La estructura metálica ya está levantada. Solo queda revestirla con madera blanca y finalizar el vallado de la zona donde se realizará la ofrenda floral en homenaje a los migrantes fallecidos en la ruta canaria. El diseño busca evocar una gran ola con un elemento vertical con forma de cruz, con el océano Atlántico como telón de fondo.

Preparativos en Arguineguín para la visita del papa León XIV a Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Cerpa aseguró que el montaje del escenario se ha desarrollado sin complicaciones. Sin embargo, explicó que se ha tenido que lidiar con el resto de obras previamente licitadas para la remodelación del puerto, entre las que destacan la repavimentación del dique y la instalación de nuevos pantalanes. Por su parte, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno García, destacó esa coincidencia entre la visita del papa y la renovación del recinto. “Parece que todo se alineó para que el papa pudiera visitarlo en condiciones óptimas de calidad y tener una acogida excepcional”, señaló.

Un recinto cerrado, seguro y preparado para una cita histórica

Moreno también puso en valor la coordinación “exquisita” entre Puertos Canarios y Cáritas Diocesana de Canarias, entidad encargada de la organización del evento y aseguró que el equipo está expectante por ver el resultado de tantos meses de preparación. Asimismo, recordó que una de las principales condiciones establecidas por el Vaticano para celebrar el acto era contar con un espacio seguro y controlado, requisitos que cumple el lugar. “El muelle, como es un recinto cerrado y controlado, es factible que se pueda realizar un evento de estas características”, afirmó.

Para el director gerente de Puertos Canarios, la visita de León XIV supone un reconocimiento al papel que Canarias ha desempeñado durante años como territorio de acogida para miles de personas migrantes. “El saber que nosotros estamos dispuestos a acoger a los migrantes que buscan aquí un porvenir, que tienen un lugar de llegada en óptimas condiciones, para nosotros esta relevancia de que venga su santidad el papa León XIV es un acto muy significativo”, manifestó.

La elección del muelle de Arguineguín no es casual, pues este quedó grabado en la memoria de Canarias a raíz de la crisis migratoria de 2020, cuando miles de personas permanecieron allí tras llegar en cayuco a la isla. Ahora, el mismo muelle se prepara para convertirse en escenario de un mensaje centrado en la acogida, la integración y la esperanza.

Dos mil personas y una cruz para recordar la historia migratoria del muelle

Tras aterrizar en Gran Canaria, está previsto que León XIV se desplace directamente hasta Arguineguín. El encuentro reunirá a cerca de 2.000 personas, la mayoría de ellos son familias migrantes procedentes de distintos continentes, junto a representantes de entidades sociales, empresarios, personal de centros de acogida, pescadores, fuerzas de seguridad y profesionales que han trabajado durante años en la atención de los migrantes que llegan a las costas canarias.

También se escucharán testimonios vinculados a la realidad migratoria africana y latinoamericana y el papa se acercará a la imagen de la Virgen del Carmen situada en la entrada del dique y presenciará la colocación de una cruz de dos metros que permanecerá en el lugar como recuerdo de la visita y de la historia migratoria que ha marcado este enclave del sur de Gran Canaria.