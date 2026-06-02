Adasat Goya bloqueó una inspección a las urgencias del HUC

La Diputación del Común ha acusado al director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, de entorpecer expresamente a una inspección no anunciada de la institución en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) el verano pasado, cuando todavía era gerente del centro hospitalario. La visita tuvo lugar el 22 de junio de 2025, a las 19:00 horas, y, según el informe, se vio "obstaculizada" por la actuación del entonces responsable del hospital.

Una oposición que, como relata en su informe de 2025, contravino las facultades de supervisión que tiene este órgano de defensa de la ciudadanía canaria, tal y como queda reflejado en el artículo 30.2 de la Ley 7/2001, de 31 de julio, de la propia diputación. Pese a las dificultades, la delegación pudo observar ese día parcialmente el funcionamiento del servicio mientras la jefa de día de Urgencias consultaba con sus superiores. En esa primera visita, los representantes de la Diputación constataron la presencia de camas y camillas en los pasillos.

El informe añade que ese mismo día se presentó una denuncia ante la Consejería de Sanidad y la Secretaría General Técnica por el "carácter obstruccionista" de la actuación del gerente, sin que conste respuesta en el expediente. La Diputación del Común señala además que Goya fue cesado como gerente del HUC el mismo día en que la institución se disponía a poner en conocimiento del Ministerio Fiscal su conducta. El Gobierno de Canarias nombró posteriormente a Adasat Goya director del SCS mediante el Decreto 112/2025, de 29 de julio, según consta en la ficha oficial del cargo público.

Pacientes en pasillos, esperas de más de 24 horas y zonas saturadas

La primera visita no anunciada permitió detectar varias "incidencias relevantes" en Urgencias del HUC. Entre ellas, la Diputación del Común menciona la presencia de pacientes en camillas situadas en pasillos, incluidos los de edad avanzada, algunos sin vigilancia directa. También recoge que familiares denunciaron tiempos de espera muy prolongados, en determinados casos superiores a las 24 horas, sin recibir información suficiente.

En algunos casos el tiempo de espera ha sido superior a 24 horas

El informe describe además saturación en áreas asistenciales como triaje, observación y pasillos, así como obstáculos materiales en zonas de tránsito y evacuación que podían comprometer la seguridad. Otro de los problemas señalados fue la imposibilidad de formalizar reclamaciones en el propio servicio, ya que, según la información recopilada, la Oficina de Atención al Usuario se limitaba a entregar impresos.

La Diputación también entregó al centro un formulario oficial de recogida de datos para su cumplimentación y posterior remisión.

Se produjeron tres visitas al HUC durante 2025

La investigación de la Diputación del Común incluyó tres visitas al servicio de Urgencias del HUC a lo largo de 2025. Tras la primera inspección del 22 de junio, la institución realizó una segunda visita no anunciada el 6 de agosto de 2025. En esa ocasión, observó una "reducción visible" del número de camillas con pacientes en pasillos, aunque persistían los tiempos de espera excesivos, según testimonios coincidentes de familiares.

También seguían presentes las dificultades para acceder a información objetiva del servicio en tiempo real, los riesgos u obstáculos en zonas de evacuación y la presión asistencial sostenida en áreas de observación, tránsito y espacios relacionados. Ese mismo día, asegura, fue atendida por el jefe de día, quien "intentó sin éxito acceder desde su terminal informático a los datos solicitados".

Avances organizativos, pero problemas persistentes

La tercera visita tuvo lugar el 25 de noviembre de 2025. En ella, la Diputación identificó algunos avances organizativos y estructurales, como la implantación de un circuito diferenciado para familiares, la consolidación de una sala de sillones, la creación en curso de una sala específica de trauma y la referencia a la puesta en marcha del nuevo bloque quirúrgico.

La diputación realizó al menos tres visitas a las urgencias el año pasado

La institución también apreció una mayor colaboración por parte de la dirección médica y de la gerencia del HUC. Sin embargo, el informe mantiene que seguía existiendo una presencia significativa de pacientes en camillas en los pasillos. Además, detectó la coexistencia de pacientes ubicados en zonas de paso mientras había camillas y camas disponibles sin uso, lo que, según la Diputación, apunta a dificultades en la valoración clínica o en la gestión interna del flujo asistencial.

El expediente contiene testimonios de pacientes y familiares

El expediente recogido por la Diputación incorpora testimonios de personas usuarias y familiares que describen situaciones de especial vulnerabilidad. Uno de los casos recogidos es el de la hija de una paciente de 92 años, diagnosticada de Alzheimer y con dependencia reconocida de grado III, que ingresó en Urgencias tras sufrir una caída con fractura de cadera y traumatismo craneoencefálico. Según el relato incorporado al informe, la mujer permaneció varios días en una camilla y en ayunas de forma reiterada, sin que finalmente se practicara la intervención inicialmente prevista.

Otros testimonios hablan de estancias prolongadas de varios días en pasillos de Urgencias, en sillones y sin acceso a cama ni traslado a planta durante largos periodos. Las personas afectadas describen un entorno de hacinamiento, falta de intimidad, iluminación constante, ventilación limitada, demoras en la valoración médica y explicaciones contradictorias sobre los tiempos de espera.

También se recogen dificultades para recibir agua, mantas y otros elementos básicos, así como problemas para el aseo personal pese a la duración de las estancias. Los relatos coinciden en señalar deficiencias de higiene y limpieza, incidencias en el uso de baños, presencia de suciedad y residuos, y situaciones que afectarían a la confidencialidad de la información sanitaria al escucharse datos clínicos en espacios compartidos.

La Diputación pide una auditoría externa y activar el Plan de Urgencias

La Diputada del Común, Dolores Padrón, pidió el pasado viernes en comisión parlamentaria una auditoría externa independiente sobre el funcionamiento de las Urgencias del HUC. La institución también reclama la ejecución "real, efectiva, completa y verificable" del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias que fue aprobado en 2017. El conocido como Pluscan tenía como objetivo mejorar la situación de las urgencias y, ya por aquel entonces, notaba que existían un déficit de partida en el HUC que lo situaba como uno de los hospitales de Canarias más saturados.

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La idea, según la diputación, es evitar que este documento guía siga funcionando como "un instrumento meramente programático o declarativo".