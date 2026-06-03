La DGT lo hace oficial: estos vehículos tendrán que pasar la ITV cada seis meses si superan los 10 años de antigüedad
Tráfico publica una nueva instrucción que adapta la normativa y afecta a los plazos de la Inspección Técnica del Vehículo
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado una nueva instrucción que introduce las novedades normativas sobre las autocaravanas en España, "adaptando su contenido a los criterios definidos por el Ministerio de Industria y Turismo en materia de inspección técnica de vehículos". La nueva Instrucción PROT 2026/04 sustituye a la publicada en el 2023
En auge en España
El caravaning ha experimentado una notable crecida en la última década. Según datos de la DGT, se ha multiplicado "casi por 3 la cifra de este tipo de vehículos desde el año 2015". Ha pasado de unas 48.000 a casi 137.000 vehículos. La pandemia ha sido una de las causantes del aumento, ya que las restricciones de movilidad llevaron a los ciudadanos a buscar otras alternativas y, es por ello, que "durante ese periodo despertaron un fuerte interés por las autocaravanas y furgonetas camperizadas, una tendencia que se ha ido mantenido en años posteriores".
Inspección Técnica del Vehículo (ITV)
La Inspección Técnica del Vehículo (ITV) es fundamental en todos los vehículos, los conductores están obligados a pasarla dependiendo la antigüedad. Una de las claves de la actualización es que los de la ITV varían según el tipo de vehículo:
Autocaravanas
- Hasta 4 años la autocaravana queda exenta de pasar la ITV.
- De 4 a 10 años debe pasarla cada dos años.
- Más de 10 años se realiza la inspección técnica de manera anual
Furgones camperizadas
- Hasta 10 años pasa la ITV anualmente
- Más de 10 años debe hacerlo cada seis meses
¿Pueden estacionar en vías urbanas?
La nueva normativa deja claro cómo puedes estacionar este tipo de vehículos en las vías urbanas. Las autocaravanas puede hacerlo en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, respetando siempre la normativa establecida. Sin embargo, son los ordenanzas municipales las que puede establecer límites tanto para "las zonas de acampada como el tiempo de estacionamiento prolongado".
Nueva señal S-128
La nueva señal S-128 indica donde se encuentra el punto de vaciado de aguas residuales para autocaravanas y vehículos camperizados. El objetivo de esta señal es facilitar a los conductores la búsqueda de estas infraestructuras y favorecer a la seguridad y comodidad durante los viajes.
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