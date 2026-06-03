El Papa cerrará su visita a Madrid con una “fiesta” de agradecimiento a quienes han estado "al pie del cañón"

El último gesto del Papa León XIV en Madrid será para quienes han hecho posible que todo lo demás funcione. El martes 9 de junio, antes de despedirse de la capital, el Santo Padre se reunirá en Ifema con los voluntarios que durante estos días habrán servido en la visita, desde la logística hasta la acogida, pasando por la liturgia, el orden, la información, los autobuses o la atención a los peregrinos.

La parroquia de San Juan de la Cruz, convertida estos meses en el gran centro de coordinación del voluntariado, ha celebrado este miércoles una rueda de prensa para informar sobre los detalles de este encuentro tan esperado por los miles de personas volcadas con la causa. Un acto que, en palabras de Luis Caballero, responsable de los voluntarios, nació casi como una necesidad: cerrar la visita dando las gracias a quienes, han estado “al pie del cañón".

El encuentro de Ifema tendrá tono de fiesta, pero también de despedida espiritual. Caballero lo ha definido como una celebración pensada para que las vivencias acumuladas durante la visita puedan convertirse en una experiencia personal de fe. “Lo que estamos haciendo es bueno y queremos disfrutar de eso”, ha resumido el coordinador.

La jornada arrancará con una previa a las 08.30 horas, diseñada para ir caldeando eparando el ambiente antes de la llegada del Papa. La organización prevé un acceso escalonado, con controles de seguridad y tiempos amplios para llenar el pabellón. A partir de ahí, el acto irá “de menos a más”, con vídeos, música, testimonios y momentos de reflexión hasta el tramo final con León XIV.

Entre los contenidos previstos habrá seis vídeos breves, de alrededor de un minuto, que recogerán lo que ha ido ocurriendo durante la visita y mostrarán el trabajo de los voluntarios sobre el terreno. También se intercalarán mensajes de distintas personalidades y actuaciones musicales en directo. Entre los artistas invitados que participaran de forma "voluntaria y generosa" estarán Pablo López, con sus temas El mejor momento y El niño del espacio, y Soraya Arnelas.

También está prevista la intervención del "misionero digital" Abel de Jesús, que hablará sobre el servicio desde la Sagrada Escritura y sobre cómo se vive el Evangelio entre los jóvenes también en el ámbito de las redes. El tono festivo llegará igualmente de la mano de alumnos universitarios madrileños, con una participación conjunta pensada para subrayar el carácter compartido del encuentro.

El momento más esperado, como no podía ser de otra manera, será la entrada del Santo Padre en el pabellón, prevista para las 10.30. Según ha avanzado Caballero, León XIV quiere estar cerca de los voluntarios y recorrerá durante varios minutos el recinto a bordo de un buggy eléctrico para saludarles antes de subir al escenario. Será, ha explicado, un gesto de cercanía hacia quienes han trabajado en la sombra durante toda la visita.

El momento central del acto llegará después, con el testimonio de dos voluntarios, Mercedes y Nuno, elegidos por representar perfiles distintos: una persona joven y otra adulta, con funciones diferentes dentro del dispositivo. Antes de sus palabras, el cardenal arzobispo de Madrid introducirá el encuentro ante el Papa.

La organización quiere, además, que el testimonio no sea solo de dos voces. Para ello se utilizará una aplicación interactiva a través de la cual los voluntarios podrán enviar desde sus móviles una palabra, una emoción o una vivencia. Ese material se recogerá y resumirá para trasladar ante el Santo Padre una especie de retrato colectivo de lo vivido durante los días de servicio.

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Será, en definitiva, el cierre más íntimo y espiritual de una visita multitudinaria. Un último encuentro para dar las gracias, respirar después de varios días de intensidad y poner rostro a los 17.000 voluntarios que, según la organización, han convertido la visita del Papa en algo posible.