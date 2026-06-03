La señal que muchos conductores ignoran al adelantar ciclistas y que puede costarles 200 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir

El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta y la Guardia Civil ha aprovechado para lanzar un aviso dirigido tanto a ciclistas cómo automóviles sobre la importancia de conocer la normativa, respetarla y fomentar la convivencia en la calzada. Además, se ha convertido en un medio de transporte cada vez más utilizado por su sostenibilidad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras, por ello emplean campañas de tráfico e insisten en la importancia de respetar la normativa establecida tanto para conductores como para ciclistas y peatones.

¿Cuándo tienen preferencia los ciclistas?

El artículo 64 del Reglamento General de Circulación recoge que "como regla general, y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos en la calzada y en el arcén". El mismo artículo recoge tres situaciones en la que los ciclistas tienen preferencia:

Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente señalizados.

Cuando un vehículo va a girar para incorporarse a otra vía y existe una bicicleta circulando en sus proximidades. En estas situaciones, el conductor está obligado a ceder el paso y asegurarse de que la maniobra puede realizarse con total seguridad.

Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una rotonda.

Cómo debe circulas los ciclistas dependiendo el tipo de vía

La DGT recuerda que los ciclistas están obligados a respetar las normas de circulación y adoptar su comportamiento al tipo de vía por la que se desplacen. En ciudad, las bicicletas deben circular por el carril correspondiente y pueden aproximarse a la derecha siempre que sea seguro. Además, deben mantener una distancia suficiente con los bordillos y con los vehículos estacionados para evitar golpes, aperturas de puertas o maniobras inesperadas.

Cuando circulan en grupo, la normativa permite hacerlo de dos en dos, pero no más porque puede dificultar la circulación.

En carretera, los ciclistas deben utilizar el arcén derecho siempre que exista y sea transitable. Solo podrán abandonarlo en situaciones concretas, como descensos prolongados, y siempre que sea seguro.

También pueden circular en paralelo, pero deben situarse lo más cerca posible del extremo derecho de la vía. En tramos sin visibilidad, como curvas y cambios de rasante, deberán colocarse en hilera.

Indumentaria para los ciclistas

Estos usuarios deben ser vistos desde al menos 150 metros, para que el conductor pueda adelantarlos garantizando la máxima seguridad al detectar su presencia en las carreteras. Para poder ser bien vistos, deben utilizar un sistema de alumbrado obligatorio incluye:

Luz blanca en la parte delantera

Luz roja trasera

Dispositivo reflectante trasero rojo no triangular.

Todas las luces deben estar homologadas por la Unión Europea. Circular sin el alumbrado adecuado o con dispositivos no certificados supone multas de hasta 200 euros. También es obligatorio es uso de prendas reflectantes es obligatorio tanto en vías urbanas como interurbanas, no llevar prenda de este estilo puede acarrear multas de hasta 100 euros.

El uso del casco homologado es la principal protección con la que cuentan los ciclistas. No llevar casco supone una multa de hasta 200 euros.

"Cuando circulamos en bici, una indumentaria correcta que proteja y nos haga visible es fundamental. Igualmente, debemos realizar mantenimiento a nuestro vehículo y equiparlo con los elementos necesarios para que nos vean a suficiente distancia", recuerda la DGT.

Los conductores deben respetar la distancia al adelantar a los ciclistas

Las autoridades recuerdan que los conductores deben dejar obligatoriamente un margen mínimo de 1,5 metros de distancia lateral cuando vayan a adelantar a un ciclista. Quienes no respeten la dicha distancia están poniendo en peligro a los ciclistas y se enfrentan a sanciones económicas de 200 euros y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

Además, la DGT cuenta con señal S-891 que se instala bajo señales verticales ya existentes y tiene como objetivo recordar a los conductores la importancia de mantener la distancia de seguridad al adelantar a los ciclistas. Los conductores deben respetar

"Bajo la señal vertical correspondiente, la anchura de seguridad mínima que debe guardarse en caso de adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o, ambos caos, conjunto de ellos. Cuando se trate de un conjunto de ciclos o ciclomotores, la anchura se refiere al que circula más escorado a la izquierda", explica el RGC.

El objetivo es reducir la siniestralidad y fomentar la convivencia entre los vehículos y los ciclistas en las carreteras.