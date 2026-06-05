El consumo habitual de alcohol entre los jóvenes españoles cae un 60% en las dos últimas décadas

Un informe monográfico sobre consumo de alcohol, publicado por el Ministerio de Sanidad, muestra "una transformación significativa" de los hábitos durante las últimas dos décadas. Entre lo más destacado del trabajo, basado en los datos de la Encuesta de Salud de España (ESdE2023). Entre lo más destacado del trabajo que, en las dos últimas décadas, el consumo habitual de alcohol entre los jóvenes ha caído un 60%.

El informe analiza la evolución, características y determinantes del consumo de bebidas alcohólicas en la población residente en España de 15 y más años. Un consumo, reseña Sanidad, que continúa descendiendo "de forma sostenida y alcanza su reducción más intensa entre la población joven", mientras persisten patrones de ingesta intensiva y desigualdades sociales y de género.

Una vez por semana

En 2023, el 31,1% de la población consumía alcohol al menos una vez por semana, frente al 48,4% registrado en 2006. Entre las personas de 15 a 24 años, la prevalencia de consumo habitual ha pasado del 43,8% al 17,9%, lo que supone una reducción cercana al 60% y la mayor caída observada entre todos los grupos de edad analizados.

Asimismo, el 33,2% de la población declara no haber consumido alcohol durante el último año, situando a España entre los países de la Unión Europea con mayor proporción de personas abstemias. Sin embargo, advierte Sanidad, el informe pone de manifiesto una paradoja en los patrones: pese a contar con una de las tasas de abstinencia más elevadas de Europa, España ocupa la segunda posición en consumo diario de alcohol, solo por detrás de Portugal.

Fines de semana

Además, el informe identifica cambios relevantes en la forma de beber. Entre las personas consumidoras habituales, el volumen medio diario de consumo se concentra cada vez más en los fines de semana, donde llega a triplicar el registrado durante los días laborables.

Además, los episodios de consumo intensivo o binge drinking han aumentado de forma significativa durante la última década. En 2023, el 16,7% de la población declaró haber realizado algún episodio de consumo intensivo de alcohol en los últimos doce meses. Aunque este patrón continúa siendo más frecuente entre los hombres, se observa un incremento en los grupos de edad intermedia, entre los 25 y los 64 años, así como en determinados grupos de mujeres jóvenes, lo que constituye un aspecto de especial relevancia desde la perspectiva de la salud pública.

Diferencias de género

Los resultados muestran importantes diferencias según sexo, edad, nivel educativo, situación laboral y clase social. Entre los hombres, los mayores niveles de consumo y las prevalencias más elevadas de riesgo se concentran en personas con menor nivel educativo, en situación de desempleo y entre la población jubilada.

En las mujeres hay prevalencias más elevadas entre las de estudios superiores, ocupadas y pertenecientes a clases sociales más favorecidas

En las mujeres, por el contrario, algunos indicadores de consumo por encima de los límites de bajo riesgo y de consumo intensivo presentan prevalencias más elevadas entre aquellas con estudios superiores, ocupadas y pertenecientes a clases sociales más favorecidas.

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En cuanto a las preferencias de consumo, la cerveza continúa siendo la bebida alcohólica predominante en la mayoría de los grupos de edad. Por su parte, el vino mantiene un mayor peso relativo entre las personas de 65 y más años, reflejando diferencias generacionales en los patrones de consumo.