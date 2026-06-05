Lavadora de madrugada: cuándo pueden denunciarte los vecinos por ruido

Durante años, poner la lavadora a cualquier hora del día era lo más normal del mundo. Sin embargo, los cambios en los hábitos de consumo energético y la búsqueda constante de ahorro han hecho que muchas familias trasladen el uso de los electrodomésticos a las horas nocturnas. El problema aparece cuando ese intento de gastar menos acaba convirtiéndose en una fuente de molestias para quienes viven al otro lado de la pared.

La pregunta es cada vez más frecuente: ¿pueden los vecinos quejarse si pongo la lavadora por la noche y hace ruido? La respuesta corta es sí. Aunque utilizar este electrodoméstico de madrugada no está prohibido de forma general en España, existen normas sobre contaminación acústica y convivencia que pueden entrar en juego cuando el ruido supera ciertos límites o altera el descanso de otras personas.

La subida de los costes energéticos ha cambiado muchas rutinas domésticas. Desde hace años, numerosos consumidores han empezado a concentrar el uso de aparatos como la lavadora, el lavavajillas o la secadora en las franjas más económicas de la tarifa eléctrica.

Sin embargo, lo que para unos supone ahorro, para otros puede convertirse en una auténtica pesadilla nocturna. Especialmente en edificios antiguos, donde las vibraciones y el ruido del centrifugado se transmiten fácilmente entre viviendas.

Una factura de la luz, frente a una lavadora en funcionamiento / LUIS TEJIDO / EFE

Según diferentes análisis sobre ruido doméstico, algunas lavadoras pueden superar los 70 decibelios durante el centrifugado, una cifra que en determinados horarios nocturnos puede resultar incompatible con los límites establecidos por muchas ordenanzas municipales.

No existe una prohibición general en toda España

Uno de los errores más comunes es pensar que hay una ley estatal que prohíbe poner la lavadora después de cierta hora. En realidad, no existe una norma nacional que diga expresamente que está vetado utilizar este electrodoméstico durante la noche.

Lo que sí existe es un marco legal que protege el derecho al descanso. La Ley del Ruido establece las bases para prevenir y reducir la contaminación acústica, mientras que los ayuntamientos desarrollan sus propias ordenanzas con límites concretos de ruido y horarios de especial protección.

Por eso, una conducta que puede ser perfectamente aceptable en una ciudad podría generar problemas en otra si las ordenanzas municipales son más estrictas.

La clave suele estar en los reglamentos de cada ayuntamiento. Muchas ciudades distinguen entre horario diurno y horario nocturno, siendo este último mucho más restrictivo.

Archivo - Una factura de la luz y una bombilla / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

En numerosas localidades españolas, la franja nocturna suele situarse entre las 22:00 o las 23:00 horas y las 7:00 u 8:00 de la mañana. Durante ese periodo, los niveles máximos de ruido permitidos son considerablemente más bajos que durante el día.

Esto significa que el problema no es tanto poner la lavadora a medianoche como el hecho de que el aparato genere un nivel de ruido o vibraciones que puedan percibirse claramente en otras viviendas.

¿Puede denunciarte un vecino?

Sí, puede hacerlo. Si un vecino considera que el ruido es excesivo y altera su descanso, tiene varias vías para actuar. La primera suele ser la más sencilla: hablar directamente con quien provoca la molestia. En muchos casos, un ajuste en los horarios o una revisión de la instalación de la lavadora resuelve el conflicto.

Cuando no hay acuerdo, la situación puede escalar. Dependiendo del municipio, la persona afectada puede presentar una queja ante la policía local o ante el ayuntamiento para que se compruebe si se están incumpliendo los límites acústicos establecidos. Además, si las molestias son reiteradas, también puede intervenir la comunidad de propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal contempla mecanismos para actuar frente a actividades consideradas molestas cuando afectan a la convivencia en el edificio. El artículo 7.2 permite que la comunidad emprenda acciones contra quienes desarrollen actividades que resulten molestas de forma continuada. Esto no significa que una única lavadora puesta una noche vaya a desencadenar un proceso judicial, pero sí que un comportamiento repetido y especialmente problemático puede acabar teniendo consecuencias legales.

Los expertos recuerdan que la clave suele estar en la reiteración. Una molestia puntual rara vez acaba en un procedimiento serio, mientras que un ruido constante y prolongado sí puede generar problemas.

¿Molestias a los vecinos por el ruido? / La Provincia

Las sanciones dependen de cada municipio y de la gravedad de los hechos. Las ordenanzas acústicas suelen contemplar multas para quienes superan los límites de ruido establecidos. En algunos casos, las sanciones pueden alcanzar varios miles de euros cuando existe un incumplimiento acreditado de la normativa.

Eso sí, llegar a ese extremo no es lo habitual. Antes suelen producirse avisos, requerimientos o intervenciones de los servicios municipales.

Cómo evitar conflictos por la lavadora nocturna

La buena noticia es que existen varias formas de reducir el riesgo de que aparezcan problemas con los vecinos.

Una de las más eficaces es revisar la instalación del electrodoméstico. Muchas veces el verdadero problema no es el ruido del motor, sino las vibraciones provocadas por una mala nivelación o por el contacto directo con el suelo.

También ayuda utilizar programas de lavado silenciosos, evitar centrifugados a máxima potencia durante la madrugada y comprobar el nivel sonoro indicado por el fabricante.

Los modelos más modernos suelen incorporar tecnologías que reducen significativamente el ruido respecto a equipos antiguos, algo que puede marcar una gran diferencia en edificios con paredes finas. Más allá de leyes, decibelios y reglamentos, la convivencia sigue dependiendo en gran medida del sentido común.