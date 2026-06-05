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Moncloa ratifica que Sánchez no se reunió con Leire Díez tras las anotaciones publicadas de la agenda de la exmilitante

En la agenda aparecen decenas de alusiones sin contexto ni detalles a cargos políticos, jueces, fiscales e investigaciones judiciales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / EFE

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EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no mantuvo ningún encuentro con la exmilitante socialista Leire Díez, según han ratificado este viernes fuentes de Moncloa tras conocerse que entre las anotaciones de una libreta de Leire Díez figura una con el texto "Reunión P.S.". Las fuentes desmienten "rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez como se está insinuando en algunas informaciones".

El desmentido de Moncloa llega poco después de que se haya conocido el contenido de una segunda libreta atribuida a Díez, a quien el juez Santiago Pedraz considera una de las piezas clave de una supuesta trama para obstaculizar causas que afectasen al PSOE y al Gobierno.

En la agenda, que obra en el sumario de la causa que investiga Pedraz al que ha tenido acceso EFE, aparecen decenas de alusiones sin contexto ni detalles a cargos políticos, jueces, fiscales e investigaciones judiciales, entre ellas una con el texto "Reunión con P.S.", sin más explicaciones ni desarrollo de esas iniciales.

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Esta mañana, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, el propio Sánchez ha asegurado que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de Leire Díez, algo que ha subrayado que "no habría tolerado". Sánchez ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de "decepción, preocupación e indignación".

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