PSOE
Moncloa ratifica que Sánchez no se reunió con Leire Díez tras las anotaciones publicadas de la agenda de la exmilitante
En la agenda aparecen decenas de alusiones sin contexto ni detalles a cargos políticos, jueces, fiscales e investigaciones judiciales
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no mantuvo ningún encuentro con la exmilitante socialista Leire Díez, según han ratificado este viernes fuentes de Moncloa tras conocerse que entre las anotaciones de una libreta de Leire Díez figura una con el texto "Reunión P.S.". Las fuentes desmienten "rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez como se está insinuando en algunas informaciones".
El desmentido de Moncloa llega poco después de que se haya conocido el contenido de una segunda libreta atribuida a Díez, a quien el juez Santiago Pedraz considera una de las piezas clave de una supuesta trama para obstaculizar causas que afectasen al PSOE y al Gobierno.
En la agenda, que obra en el sumario de la causa que investiga Pedraz al que ha tenido acceso EFE, aparecen decenas de alusiones sin contexto ni detalles a cargos políticos, jueces, fiscales e investigaciones judiciales, entre ellas una con el texto "Reunión con P.S.", sin más explicaciones ni desarrollo de esas iniciales.
Esta mañana, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre UE-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, el propio Sánchez ha asegurado que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de Leire Díez, algo que ha subrayado que "no habría tolerado". Sánchez ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de "decepción, preocupación e indignación".
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- Una mujer de 61 años, en estado crítico tras precipitarse hacia un barranco en Gran Canaria
- Sitapha Savané, expresidente del CB Gran Canaria: 'Si Albicy hubiera mostrado el liderazgo y la actitud de las temporadas anteriores no estaríamos en esta situación
- Cortes de tráfico por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: todos los detalles del dispositivo de seguridad
- La Bonoloto deja un premio en Las Palmas de Gran Canaria
- Estos son los cortes en Gran Canaria por la visita del papa León XVI: la GC1, la principal afectada
- La cubierta del nuevo Estadio de Gran Canaria absorbe casi la mitad del presupuesto
- Lidl reorganiza su oferta de bazar en seis categorías con el lanzamiento de ‘Tus Mundos Lidl’