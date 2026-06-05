La OCU alerta sobre la baja calidad de muchos helados bombón de supermercado: estos son los ingredientes que más preocupa consumir

Los helados son un clásico de cada verano, un producto destinado a todos los publico y que la sociedad consume para disfrutar de algo dulce y subsistir el calor. Sin embargo, un análisis reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone el foco sobre los ingredientes que utilizan estos productos y revela que muchos se alejan de la receta tradicional que intentan vender.

El estudio ha analizado 24 helados tipo bombón que venden diferentes cadenas de supermercados, incluyendo variedades de chocolate negro y almendras. Las conclusiones apuntan a una presencia reducida de ingredientes tradicionales y a un uso generalizado de grasas vegetales y aditivos.

Menos receta tradicional de la esperada

Según la OCU, uno de los aspectos más llamativos es la escasa presencia de grasas lácteas, como la nata o la mantequilla, ingredientes que tradicionalmente forman parte de este tipo de helados.

En su lugar, la mayoría de productos analizados utilizan grasas vegetales como coco, palma o girasol, permitiendo así abaratar los costes de elaboración. Con la manteca de cacao ocurre lo mismo, es sustituida por otros ingredientes más económicos. Por lo que para elaborar estos productos utilizan "sabores que poco tienen que ver con el esperado en un helado".

Helados dispuestos en un supermercado / SHUTTERSTOCK

Azúcar, jarabes y numerosos aditivos

"El uso de azúcar también es excepcional", ya que lo sustituyen por mezclas de glucosa y fructosa, una táctica que se utiliza habitualmente en los productos ultraprocesados.

Además, el estudio detecta una elevada presencia de aditivos. De media, cada helado incorpora hasta ocho aditivos distintos destinados a mejorar la textura, la conservación o el aspecto del producto.

La OCU pone especial atención sobre algunos emulsionantes presentes en los helados analizados, como los aditivos E-442, E-476 y E-471, este último se ha detectado en en los 24 helados que ha analizado el organismo.

Consumo ocasional

Entre los productos mejor valorados figuran Carrefour Extra Black y El Corte Inglés en la categoría de bombones de chocolate negro, mientras que en la modalidad almendrada destacó Magnum Collection Frac, aunque con un precio superior al de las marcas blancas.

La OCU recuerda que estos helados cuenta con un aporte energético elevado, una media de 319 kilocalorías por cada 100 gramos, por lo que se recomienda consumirlos ocasionalmente y disfrutar de tamaños más pequeños.

La Organización aconseja a los ciudadanos revisar siempre el etiquetado de los productos para conocer los ingredientes utilizados y los aditivos que contienen ante de comprarlos.