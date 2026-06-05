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San Juan de Dios celebra su campaña de cuestación 2026

San Juan de Dios celebra su campaña de cuestación 2026

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San Juan de Dios ha celebrado hoy su tradicional campaña de cuestación, una de las acciones más importantes que realiza el centro cada año, encaminada a recaudar fondos para cubrir parte de las necesidades materiales de los distintos servicios que presta.

Este año las aportaciones solidarias se destinarán al campus de verano para niños y niñas con necesidades especiales, el único de estas características en Gran Canaria, una iniciativa nacida de escuchar las necesidades de las familias, que busca ofrecer un entorno inclusivo y seguro con actividades recreativas, educativas y terapéuticas.

La Ciudad San Juan de Dios quiere visibilizar la dificultad que afrontan muchas familias grancanarias a la hora de conciliar en periodo estival, cuando sus menores ya no tienen colegio, al no haber campamentos inclusivos en la isla a excepción del suyo. El campus de verano de la Ciudad San Juan de Dios habilita 80 plazas, 40 en el mes de julio y 40 en agosto.

La entidad también agradece la generosidad de todos sus colaboradores que, voluntariamente, han salido en esta jornada a las calles de Las Palmas de Gran Canaria, con sus huchas y acreditaciones, para solicitar la aportación solidaria de la sociedad con esta causa tan importante.

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También recuerda que se pueden realizar donaciones a través de Bizum, al 01331.

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