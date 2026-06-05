San Juan de Dios celebra su campaña de cuestación 2026

San Juan de Dios ha celebrado hoy su tradicional campaña de cuestación, una de las acciones más importantes que realiza el centro cada año, encaminada a recaudar fondos para cubrir parte de las necesidades materiales de los distintos servicios que presta.

Este año las aportaciones solidarias se destinarán al campus de verano para niños y niñas con necesidades especiales, el único de estas características en Gran Canaria, una iniciativa nacida de escuchar las necesidades de las familias, que busca ofrecer un entorno inclusivo y seguro con actividades recreativas, educativas y terapéuticas.

La Ciudad San Juan de Dios quiere visibilizar la dificultad que afrontan muchas familias grancanarias a la hora de conciliar en periodo estival, cuando sus menores ya no tienen colegio, al no haber campamentos inclusivos en la isla a excepción del suyo. El campus de verano de la Ciudad San Juan de Dios habilita 80 plazas, 40 en el mes de julio y 40 en agosto.

La entidad también agradece la generosidad de todos sus colaboradores que, voluntariamente, han salido en esta jornada a las calles de Las Palmas de Gran Canaria, con sus huchas y acreditaciones, para solicitar la aportación solidaria de la sociedad con esta causa tan importante.

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También recuerda que se pueden realizar donaciones a través de Bizum, al 01331.