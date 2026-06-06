En Peal de Becerro
Investigan la muerte de dos personas octogenarias en Jaén
De momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos
EFE
La Guardia Civil está investigando la muerte de dos personas, un hombre y una mujer octogenarios, cuyos cuerpos han aparecido en avanzado estado de descomposición en el interior de su vivienda en Peal de Becerro, en Jaén.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, de momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos.
El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo a última hora de la tarde de ayer viernes por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que fueran alertados por un familiar de las víctimas.
De momento, solo se sabe que era una pareja que vivía en Barcelona y que pasaba temporadas en Peal de Becerro (Jaén), de donde era originaria una de las víctimas.
Fuentes de la investigación han informado de que en estos momentos se le está practicando la autopsia a los dos cuerpos, algo que podría aclarar las causas del fallecimiento de esta pareja.
- La Policía Nacional detiene al presunto autor del homicidio de Vicente Reyes, dueño de Zumilandia, en Las Palmas de Gran Canaria
- Prisión para 'El Conejero', presunto autor de la muerte del empresario de Zumilandia, Vicente Reyes
- La Aemet avisa: bajan las temperaturas y regresan las rachas muy fuertes a Canarias este viernes
- STOCK YA revoluciona Gran Canaria con la apertura de su nueva tienda de liquidaciones: electrodomésticos desde 10€, regalos y los ventiladores más baratos de la isla
- Cortes de tráfico por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: todos los detalles del dispositivo de seguridad
- Todos los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las calles afectadas
- La memoria industrial de Arenales pierde otra pieza con la demolición de la antigua fábrica de fideos Semidán
- Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas