La visita del Papa a España, en directo | Miles de personas aguardan ya en Cibeles para la Misa de León XIV

El papa León XIV prosigue este domingo su visita a España con otra jornada en Madrid, después de un intenso primer día en la capital. Tras aterrizar este sábado, el Pontífice fue recibido con honores por los Reyes en el Palacio Real, donde pronunció su primer discurso. Por la tarde, visitó un centro de Cáritas y posteriormente celebró una vigilia ante medio millón de personas. En su segundo día, el Papa oficiará una multitudinaria misa en la plaza de Cibeles y por la tarde acudirá a un acto con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en Movistar Arena.

León XIV afronta una apretada agenda que incluye tres comunidades autónomas en ocho días: estará en Madrid del 6 al 9 de junio, en Barcelona del 9 al 11 y, en Canarias, del 11 al 12. En total, 2.500 kilómetros.

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Roberto Bécares Despiertos desde las 5 En sillas, banquetes o taburetes, miles de personas están aguardando al Papa León XIV procedentes de numerosos puntos de España desde primera hora de la mañana."Nos hemos levantado pronto, a las 5, porque queríamos coger sitio", cuentan Paqui y Miguel, jubilados de Jaén que han venido a visitar a su hija aprovechando la visita del Papa a Madrid.

Los sindicatos y la patronal, presentes esta tarde en el Movistar Arena Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Unai Sordo, secretario general de CC.OO.; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE y Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME, participarán en el acto y mostrarán que, "más allá de las diferencias legítimas", existe una "voluntad firme de tejer alianzas sólidas y transversales para afrontar los retos del futuro de manera conjunta".

La calle Alcalá, a la altura del Banco de España, atestada de gente. / José Luis Roca Este es el ambiente a esta hora en los alrededores de Cibeles

Antonio Banderas, Carolina Marín o Teresa Perales, protagonistas en el Movistar Arena Entre otros artistas, el evento contará con la intervención del actor, director y productor malagueño Antonio Banderas, que hará una reflexión sobre la unión entre la fe y la cultura, y con la bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras. Por otro lado, el mundo del deporte estará representado por la exjugadora de bádminton Carolina Marín y la nadadora Teresa Perales, que compartirán una reflexión sobre "la resiliencia, la superación y el valor del deporte como espacio de inclusión y esperanza". "Marín, campeona olímpica y varias veces campeona del mundo de bádminton, es un referente de esfuerzo y capacidad de superación. Perales, una de las deportistas paralímpicas más laureadas de la historia, simboliza la perseverancia, la inclusión y una voz inspiradora dentro y fuera del deporte. Ambas ofrecerán un discurso en la línea de la carta que el Papa León XIV dirigió al ámbito deportivo", ha explicado la Archidiócesis.

Por la tarde, cita cultural en el Movistar Arena Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y, posteriormente, a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', que combinará manifestaciones artísticas de los Conservatorios Superiores de Música CAM, y testimonios personales de la vida en la gran ciudad. Este encuentro, conducido por los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar, ha sido concebido como "un espacio de diálogo y reflexión entre la Iglesia y diversos ámbitos fundamentales de la vida social: la educación, la cultura, la empresa y el deporte, todos unidos por el compromiso con el bien común", como ha indicado la Archidiócesis de Madrid.

Se esperan más de 380.000 asistentes Este acto contará con la presencia de los Reyes, acompañados de sus hijas. También está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, entre otros. Tanto la Plaza de Cibeles como los alrededores están preparados para acoger hasta cerca de un millón de personas para este acto, que cuenta con cerca de 380.000 personas inscritas, según han dado a conocer este sábado los organizadores, que precisan que esta inscripción no es obligatoria, por lo que esperan que la asistencia sea aún mayor.

Segundo día del viaje apostólico El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España. La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.

Víctor Rodríguez Tres horas para el inicio de la Misa A tres horas del inicio de la misa que León XIV oficiará en Cibeles centenares de fieles se congregan ya en las inmediaciones de la plaza. Se han registrado para asistir 380.000 personas pero la organización prevé una afluencia mucho mayor.