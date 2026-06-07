La innovación y el diagnóstico precoz marcan una nueva etapa de la ginecología en HPS

La ginecóloga y cirujana ginecológica Cristina Canseco Martín se incorpora al equipo de Hospital Perpetuo Socorro (HPS) con el objetivo de impulsar una atención más tecnológica, personalizada y centrada en el diagnóstico precoz. Especialista en cirugía mínimamente invasiva, destaca la importancia de las revisiones periódicas para detectar enfermedades en fases iniciales y mejorar tanto la supervivencia como la calidad de vida de las pacientes.

Acaba de incorporarse a HPS. ¿Qué supone para usted formar parte del equipo?

Estoy muy ilusionada por formar parte del equipo de HPS, ya que para mí es un reto poder desarrollar mi actividad asistencial en el centro, implementar nuevas técnicas diagnósticas y quirúrgicas, así como los últimos avances y la tecnología de vanguardia. Además, iniciamos el proyecto utilizando programas de inteligencia artificial que van a facilitar tanto al paciente como al médico su día a día. Para mí es muy importante estar al día en las últimas tecnologías y protocolos, y el Hospital Perpetuo Socorro apuesta por ello. Vamos a apostar por una nueva visión de la ginecología.

Ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia de la prevención. ¿Por qué son tan importantes las revisiones ginecológicas periódicas?

Las revisiones ginecológicas periódicas son cruciales para facilitar el diagnóstico precoz de patologías. Gracias a que podemos anticiparnos de esta forma al desarrollo avanzado de la enfermedad, en muchos casos, podemos mejorar la supervivencia y la calidad de vida de las mujeres, ya que se produce una gran disminución de la morbi-mortalidad asociada a procesos de diagnóstico tardío.

Me refiero a que, con un diagnóstico temprano e incluso en fase prepatológica de una enfermedad, podemos utilizar cirugías mucho menos invasivas, lo cual facilita mucho la recuperación de la paciente, cursa con menos dolor y con muchas menos complicaciones quirúrgicas. Gracias a ese diagnóstico precoz, una patología en fase inicial puede ser tratada e incluso curada asociando una menor comorbilidad para la paciente.

La detección precoz sigue siendo clave en muchas enfermedades. ¿Qué patologías pueden beneficiarse especialmente de un diagnóstico temprano?

En general, todas las patologías ginecológicas se benefician de un diagnóstico temprano. Quizás, fundamentalmente, el cáncer de ovario es el que más se beneficia, ya que un diagnóstico precoz determina en gran medida la supervivencia de la paciente y ese es el objetivo principal de las revisiones preventivas.

Por supuesto, también el cáncer de mama, el cáncer de cérvix, el cáncer endometrial o el cáncer vulvar. Con un diagnóstico temprano podemos curarlos y ofrecer una muy buena calidad de vida a la paciente después de pasar por todo el proceso.

No podemos olvidarnos de procesos más banales como el liquen escleroatrófico vulvar que, aun no siendo una patología tumoral, puede influir muchísimo en la calidad de vida de las pacientes y poder iniciar un tratamiento en fases iniciales, detiene su avance y cronicidad, estabilizando su progresión en años futuros.

Y como no hablar de la endometriosis, enfermedad crónica y altamente incapacitante que además puede generar problemas de fertilidad en estadios avanzados. Siendo diagnosticada y tratada con los nuevos fármacos conseguimos estabilizar a incluso hacer que remita en muchas mujeres.

Ofreceremos un control de ITS (infecciones de transmisión sexual) que como no, siendo cuadros infecciosos requieren tratamiento y control en mujeres de cualquier edad ya que esto puede prevenir el desarrollo de infecciones pélvicas que alteren la permeabilidad y funcionalidad tubárica y por tanto puedan influir en la infertilidad en mujeres jóvenes.

¿Qué servicios o procedimientos le gustaría potenciar dentro de HPS para seguir mejorando la atención ginecológica?

Tenemos un proyecto de historia clínica basada en inteligencia artificial, lo que facilita mucho la labor asistencial tanto a la paciente como al médico. Además, con ecógrafos de alta resolución de última generación podemos ofrecer una ecografía ginecológica de alta calidad todos los niveles, lo que mejora significativamente el diagnóstico de cualquier tipo de patología.

Asimismo, vamos a impulsar la cirugía mínimamente invasiva a nivel ginecológico mediante el uso de minihisteroscopios e instrumental quirúrgico de última generación, laparoscópico y endoscópico, para poder ofrecer tratamientos de mejor calidad, con mucho menos sufrimiento y dolor para la paciente.

Siempre que implementamos nuevos procedimientos diagnóstico-terapéuticos conseguimos que la paciente experimente una mejoría en su recuperación postoperatoria prácticamente incomparable con los procesos tradicionales.

Tras una amplia trayectoria profesional en ginecología y cirugía ginecológica, ¿qué experiencia y conocimientos cree que puede aportar a las pacientes de HPS?

Métodos diagnósticos y terapéuticos actualizados, así como los últimos procedimientos de vanguardia, que van a beneficiar a las pacientes tanto en el diagnóstico, como en el tratamiento y la posterior recuperación.

La ginecología se ha beneficiado enormemente de la cirugía mínimamente invasiva, de la cirugía vaginal, laparoscópica y de los avances en robótica. Hemos ido incorporando todos estos avances a HPS para caminar de la mano de las últimas técnicas de vanguardia.

Una de sus áreas de especialización es la cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué beneficios aporta este tipo de procedimientos a las pacientes?

Las cirugías mínimamente invasivas reducen considerablemente el riesgo quirúrgico. Es decir, las complicaciones operatorias que pueden surgir son mucho menores y, además, disminuyen significativamente el tiempo quirúrgico. Cuanto menos tiempo permanece una paciente en el quirófano, menor es el riesgo de complicaciones, y este tipo de cirugías nos ayuda precisamente a conseguirlo.

Además, las estancias hospitalarias son muy cortas; la mayoría de los procesos son ambulatorios y no requieren ingreso. Como consecuencia, el dolor postoperatorio es mucho menor, lo que facilita una recuperación más rápida y una incorporación más temprana de la paciente a su vida cotidiana.

¿Qué mensaje le gustaría trasladar a las mujeres de Canarias que todavía retrasan sus revisiones ginecológicas?

En primer lugar, me gustaría decirles que en HPS tienen las puertas abiertas. Pueden venir para realizar sus revisiones, para contarnos sus preocupaciones e inquietudes o para plantearnos cualquier problema que pueda surgir a lo largo de su vida. Estamos hablando de mujeres en todas las etapas vitales, desde la prepubertad y pubertad hasta la juventud, la madurez y la senectud. Estamos aquí para realizar revisiones y hacer un diagnóstico temprano de cualquier enfermedad ginecológica y, una vez realizado el diagnóstico, evaluar y ofrecer el mejor tratamiento posible.

Vamos a ofrecer una atención integral, personalizada y adaptada a sus necesidades. Además, utilizaremos e implementaremos todos los recursos de inteligencia artificial para que tanto médicos como pacientes puedan beneficiarse de esta nueva era tecnológica, que nos aporta grandes ventajas y facilidades.

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Les diría que las revisiones ginecológicas pueden cambiar su vida. Es fundamental realizarlas de forma periódica para poder detectar enfermedades que pueden tener una elevada morbi-mortalidad. En definitiva, los controles preventivos favorecen un diagnóstico precoz que puede marcar un antes y un después en la vida de una mujer. Quizás todavía no exista una conciencia suficiente sobre la importancia que esto tiene, pero puede ser primordial para cualquier persona.