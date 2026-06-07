Nómadas de toda Europa cosechan el peligroso opio silvestre en Toledo: "No queremos que se sepa y venga más gente"

"De verdad, no queremos que se conozca y venga más gente, gracias". El hombre tiene unos 30 años largos, la piel curtida por el sol y luce una camiseta raída y varios tatuajes en los brazos. Está departiendo en francés con otro amigo subido en una de las cuatro caravanas y furgonetas camperizadas desperdigadas en un apartado encinar de los alrededores de Noez (1.058 habitantes), en la ribera del Tajo de Toledo. Todos los habitantes de este asentamiento temporal, por donde corretean varios perros, tienen estética parecida, ravera. Parecen personajes de 'Syrat'. Se llaman a sí mismos "nómadas", pero cuando viajan, algunos en furgonetas de apariencia casi militar, capaces de atrochar por cualquier pedregal, no van en busca de festivales de música como en la película de Óliver Laxe, sino de opio. El peligroso opio.

Esta comarca de Toledo se convierte desde abril a junio en la meca de la adormidera, cuyo nombre científico es papaver somniferum. La amapola blanca puebla bancales enteros de las carreteras y hay parcelas desperdigadas por donde extiende su manto blanco tan bello como peligroso. La savia del capullo de la planta contiene alcaloides naturales como la morfina y la codeína, entre otros, ambos analgésicos narcóticos. "Nosotros ya hemos venido más años", relata el más mayor de ellos sobre este peligroso turismo que ha dejado ya su rastro de muerte. Un italiano de 32 años falleció en 2009 tras ingerir opio en Albacete y otro joven irlandés murió diez años después mientras recolectaba adormidera a escasos kilómetros de Noez, en Polán, cuyo escudo es precisamente una amapola.

Las plantaciones legales son alto secreto

El inicio de la campaña de cosecha de la adormidera silvestre ha puesto en alerta una vez más a la Guardia Civil, que despliega estas semanas una vigilancia exhaustiva en toda la zona, donde están varias de las plantaciones legales de los agricultores que trabajan para la farmacéutica Alcaliber. Esta es la única empresa autorizada por el Ministerio de Sanidad para desarrollar y controlar los cultivos en España y para fabricar también principios activos que luego serán fundamentales en hospitales y en numerosos tratamientos médicos principalmente para aliviar el dolor, entre otros beneficios.

Varias patrullas de la Guardia Civil acuden a uno de los asentamientos de los 'vampiros del opio' en Toledo. / JOSÉ LUIS ROCA

España, gracias, entre otros factores, a su climatología, es líder mundial en producción con 200.000 kilos de alcaloides anuales para uso terapéutico, por encima de Francia, Turquía o India, según informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU. Las plantaciones, alrededor de 400 que se extienden por 10.000 hectáreas, están en lugares que se mantienen secretos precisamente para evitar intrusos. "Es un cultivo particular, sensible. Forma parte de nuestra actividad la discreción", comenta José Antonio de la Fuente Martín, CEO de Alcaliber. Alguna vez, sin embargo, estos recolectores, que suelen conformarse con los cultivos silvestres, son pillados entrando a fincas privadas, algunas de ellas valladas y con cámaras de seguridad, para arramblar con la savia lechosa, también conocida como látex, de la planta.

"Saben que en Toledo hay cultivo legal y que con el aire y las lluvias el fruto germina en otros sitios y por eso hay cultivos silvestres. Vienen, digamos, a hacer la campaña" Antonio Ruiz — Teniente de la Guardia Civil

"Saben que en Toledo hay mucho cultivo legal y que con el aire y las lluvias el fruto germina en otros sitios y por eso alrededor hay cultivos silvestres. Vienen, digamos, a hacer la campaña", precisa Antonio Ruiz, teniente de la Guardia Civil de la compañía de Mora, que cifra entre 100 y 200 los nómadas de toda Europa que cada año se asientan en pequeños campamentos en esta zona. "Hay franceses, belgas, italianos, de Países Bajos, suizos...", relata.

Vista de un campo lleno de adormidera en Toledo. / JOSE LUIS ROCA

Dos chicas con rastas se suman a la conversación con los dos franceses en el campamento de Noez. Son extranjeras, pero hablan perfectamente español. Una lleva en un recipiente la pasta solidificada del exudado de la planta, que previamente han rajado con un 'cutter' para que el capullo sangre el líquido viscoso y transparente. Es el opio puro, el mismo que en su día consumían en la búsqueda de otros planos artísticos escritores como Baudelaire, Burroughs o Neruda, que relataba en una poesía cómo provocaba una "estática dicha, alguna puerta lejos se abría hacia un vacío suculento; era el opio la flor de la pereza, el goce inmóvil".

Los vecinos de la comarca les tienen cariño porque aseguran que no dan problemas y hacen gasto

Dicen que el mejor momento para obtener más látex al rajar la cápsula (el fruto) es en los días cercanos a luna llena. "Eso pasa con muchas plantas", tercia uno de ellos con cara de que la conversación ya se le está haciendo larga. ¿Hasta cuándo os quedáis? "En junio nos iremos, es que es demasiado calor. Mejor la playa", responde sonriendo una de las jóvenes antes de que otro habitante del minipoblado llegue sulfurado y nos inste a irnos porque "es propiedad privada [es campo abierto] y no se pueden hacer fotos". Que si no, dice, "suelto a los perros".

Los recolectores de opio rajan el fruto de la adormidera para que exude el líquido que horas después recogerán / JOSÉ LUIS ROCA

"Son gente muy simpática"

"Son gente muy simpática, vienen todos los años. Uno es pintor, otro trabaja en limpieza... Todas las tardes vienen a echarse cervezas. No dan problemas", tercia más tarde Emilio, el dueño de un bar de Noez, que parece que les ha cogido cariño a los nómadas, como muchos vecinos de la comarca. En una zona castigada por la despoblación, estos 'vampiros del opio' compran en los supermercados, repostan en las gasolineras y van a los bares. Hacen gasto. "Si te digo dónde están no les pasará nada malo, ¿no?", pregunta un paisano en otro pueblo cercano, Casasnuevas, en cuyos alrededores la adormidera florece sin control gracias al clima semiárido del centro peninsular.

A pocos cientos de metros de la localidad, al borde de un camino de tierra, dos hombres de unos 35 años se inclinan sobre las plantas de metro y medio de hojas blancas. Con una cuchilla como de afeitar le van dando tajos a la cápsula. La dejan sudando. A las horas vuelven y lo meten en recipientes de plástico. La masa que queda es de color cacao. "Yo la uso para hacer cremas", afirma un marroquí con rastas que no quiere dar su nombre y que asegura que ya por hoy para. Son las 12.15 horas. "Es que ya hace mucho calor", razona. ¿Y cuánto podéis sacar al día? "Quien esté todo el día puede coger 100 gramos", responde.

Un nómada del opio cosecha amapola en los campos de Toledo. / JOSÉ LUIS ROCA

La vigilancia de los cosechadores afecta a la Guardia Civil en varios ámbitos, tanto de Seguridad Ciudadana como Tráfico o el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). Por ello, las patrullas intensifican los controles en las carreteras y zonas de paso, identificando los vehículos y a sus ocupantes y a los perros que suelen acompañarles, para comprobar que todo esté en regla, y realizando registros. Si se les incauta más de 20 gramos se considera ya delito. También se vigila que no acampen en zonas prohibidas o donde puede haber potencial peligro de inundaciones o incendios.

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A lo que más atención prestan, obviamente, es a la elaboración o tráfico de drogas. "Lo que cogen lo consumen como otro tipo de droga o en algunos casos elaboran productos que no tienen ningún control sanitario, como pomadas, cremas, jabones...", señala el teniente Ruiz, que matiza que el perfil de estos nómadas es que "consumen otras sustancias, eso es lo peligroso". "Suelen ir en pequeños grupos, dos o tres autocaravanas juntas. Unos tiran para un sitio y otros para otro. Este año está todo plagado de amapola. Hay muchísima".