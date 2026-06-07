Gómez Ulla
Todas las personas aisladas por hantavirus abandonan el hospital excepto el caso positivo
Se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo
EP
Todas las personas que permanecían como contactos en cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid han abandonado ya el centro hospitalario y se encuentran en sus domicilios o llegarán a ellos a lo largo de este domingo para continuar la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.
Así ha informado el Ministerio de Sanidad, que también ha explicado que el caso confirmado que permanece ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) continuará bajo supervisión médica y que presenta febrícula, aunque no se ha producido un empeoramiento de su situación clínica.
Las personas que permanecen en seguimiento como contactos deberán completar el periodo máximo de cuarentena, fijado en 42 días y que terminará el 21 de junio. Si permanecen asintomáticas durante todo el seguimiento domiciliario, se les realizará una toma de muestras al finalizar dicho periodo, que será analizada por el Centro Nacional de Microbiología. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y recuperar plenamente su actividad habitual.
- Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
- Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
- Una madre escocesa muere en Lanzarote solo un día después de llegar de vacaciones
- Así es la casa cueva en venta en Guía por 46.900 euros: la vivienda de Gran Canaria que parece sacada del ‘Señor de los Anillos’
- Las fuertes rachas de viento obligan a suspender este sábado el festival Sonidos Líquidos en Lanzarote
- El Puerto de Las Palmas gana la batalla judicial al Colegio de Ingenieros de Caminos: el TSJC avala el nombramiento de la jefa de Proyectos y Obras
- Ángel Rodríguez: 'Cuando Luis García vea la locura de Fondos de Segura con la guagua sabrá lo que es la UD Las Palmas
- Agenda de la visita del papa a Canarias: horarios definitivos, rutas y carreteras cortadas