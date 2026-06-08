El Papa pide a los obispos responder ante la "plaga" de los abusos sexuales con "verdad, justicia y reparación"

León XIV se ha referido este lunes, por primera vez en un acto público durante su visita a España, al escándalo de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Aunque en el histórico discurso ante el Congreso ha obviado el tema, poco después, en su visita a la sede de la Conferencia Episcopal, sí se ha referido a un asunto tan espinoso para la Iglesia. Ha instado a los obispos, que le escuchaban con atención, y a toda la "comunidad eclesial", a que respondan ante esta "plaga" con "la escucha, la verdad, justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en prevención y cultura del cuidado".

"Cada persona herida debe de poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de reparación", ha señalado en un discurso donde ha pedido a la jerarquía de la iglesia que no desatiendan a las personas que "viven momentos de oscuridad", donde ha introducido la referencia a "los heridos precisamente por quienes deberían cuidarlos", en referencia a las víctimas de las agresiones sexuales por parte de religiosos.

Previamente, las principales asociaciones de supervivientes de la pederastia en la Iglesia se han concentrado este lunes en la Nunciatura Apostólica mientras León XVI se reunía con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de la histórica visita al Congreso. Se han concentrado en el lugar donde se aloja el Papa para protestar porque los organizadores de la visita les han dejado fuera de la reunión de carácter privado que el Pontífice mantendrá esta tarde con varias víctimas.

Según han denunciado, no les han convocado al encuentro porque son "díscolos" y han preferido a víctimas que se han acogido al plan de reparación Repara y PRIVA puestos en marcha por la propia Iglesia. Por el contrario, los principales colectivos se han mostrado reacios con una reparación donde la Iglesia, que en muchas ocasiones ha encubierto y tapado los abusos, es juez y parte y han trabajado por el plan de reparación Iglesia-Estado, rubricado en enero y donde el Defensor del Pueblo será la institución que propondrá las indemnizaciones.

“La táctica que están usando es intentar lavar la imagen de los dos planes fracasados y que la opinión pública se lleve la idea de que el arzobispado de Madrid y la CEE lo están haciendo muy bien con las víctimas. A los que somos díscolos, y que nunca hemos tragado con ruedas de molino, pues nos alejan para que no molestemos”, ha indicado Juan Cuatrecasas, presidente de ANIR, Asociación Nacional Infancia Robada.

Ley de imprescriptibilidad

Asimismo, la asociación Reparación Integral Ya (RIYA) ha denunciado que el Gobierno ha decidido "meter en un cajón" la ley para ampliar los plazos de prescripción en los delitos de pederastia "a cambio de" la foto oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con León XIV.

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que registren una solicitud de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. "Hay grupos parlamentarios que nos han dicho que lo van a hacer", ha remarcado el portavoz de la organización y primer denunciante de abusos en la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado.

Además, ha instado al Papa a pronunciarse explícitamente a favor de la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia. "Tiene dos oportunidades de oro: lo puede hacer hoy en el Congreso de los Diputados o lo puede hacer el miércoles cuando vaya a la Abadía de Montserrat, en la zona cero de la pederastia clerical en Cataluña", ha recalcado.