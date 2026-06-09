Alberto Cabré, reelegido presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas

El Patronato de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) reeligió por unanimidad a Alberto Cabré como presidente de la entidad, en representación del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, a Francisco Rubio como vicepresidente, y a Kabir Vaswani como secretario, en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas, dando continuidad a una etapa marcada por el fortalecimiento institucional, la mejora de la empleabilidad, la formación especializada, la innovación y la gestión de proyectos estratégicos para Canarias.

La sesión, que tuvo lugar tras la celebración de la sesión ordinaria del Patronato, en la que se aprobó la Memoria de Actividades de 2025, así como las cuentas y la liquidación del presupuesto correspondiente a dicha anualidad, contó con el voto por unanimidad de todos los patronos.

Durante su intervención, Cabré agradeció la confianza por consenso general del Patronato, y destacó que supone «un respaldo al trabajo realizado durante los últimos años y, al mismo tiempo, una responsabilidad para seguir impulsando nuevos proyectos al servicio de la educación superior, el talento y el desarrollo económico y social de Canarias».

Tras su elección, Cabré expuso que «han sido cuatro años apasionantes presidiendo la FULP», y trasladó su agradecimiento «al Comité Ejecutivo, al Patronato y al personal de la FULP, que, dirigidos por nuestro director gerente, nos fortalece para continuar otros cuatro años avanzando y consolidando nuestro proyecto».

Asimismo, subrayó que la actividad de la entidad se apoya en pilares como «la formación, la innovación, el emprendimiento y la empleabilidad», desde los que la FULP, como fundación privada, mantiene «una colaboración permanente con instituciones públicas y privadas, gestionando proyectos al servicio de nuestra sociedad, fomentando la empleabilidad y la transferencia tecnológica a nuestros jóvenes».

Por último, Cabré afirmó que inicia esta nueva etapa junto al vicepresidente, Francisco Rubio Royo, y el secretario, Kabir Vaswani Reboso, «con el objetivo de seguir impulsando la FULP para el desarrollo de Canarias».

Un programa centrado en el propósito fundacional, la colaboración y los nuevos retos sociales

Las principales líneas del programa con el que concurrió a las elecciones a la presidencia están orientadas a reforzar el propósito fundacional de la entidad, ampliar su impacto social y consolidar su papel como puente entre la universidad, las empresas, las administraciones públicas y la sociedad canaria.

La propuesta abre una nueva etapa de cuatro años centrada en reforzar el propósito fundacional de la FULP, fortalecer el vínculo con sus patronos, consolidar la colaboración público-privada, avanzar en soluciones de alojamiento para estudiantes, impulsar la actividad cultural, profundizar en la transparencia y la eficiencia, cuidar el equipo humano de la entidad y reforzar la presencia de la Fundación Universitaria de Las Palmas en la sociedad.

Uno de los ejes centrales del programa es la colaboración público-privada, entendida como una vía para dar respuesta a necesidades sociales desde criterios de interés público, eficiencia y transparencia. En esta línea, la candidatura tiene como objetivo continuar apoyando a administraciones públicas y entidades privadas en la gestión de ayudas, programas de formación dual, empleo e inserción laboral, incorporando plataformas tecnológicas avanzadas y soluciones de inteligencia artificial aplicada.

Asimismo, el programa contempla reforzar la dimensión cultural de la entidad, aprovechando las posibilidades de la nueva sede para organizar y acoger jornadas, encuentros, conferencias y actividades vinculadas al conocimiento, la divulgación científica y social, la creatividad, el pensamiento crítico y la cultura universitaria.

Esta nueva etapa busca consolidar a la FULP como un elemento clave en la cooperación universidad-empresa, capaz de facilitar sinergias y proyectos conjuntos en ámbitos como la empleabilidad, la formación, la investigación y la innovación, así como reforzar su papel como agente facilitador ante los retos de la digitalización, la sostenibilidad y la actualización profesional del tejido productivo canario.

Balance de una etapa de crecimiento

Durante el primer mandato con Alberto Cabré en su presidencia, la FULP ha vivido una etapa de consolidación y transformación, con avances relevantes en su estructura interna, en su capacidad de gestión y en el desarrollo de proyectos vinculados a la empleabilidad, la formación, la innovación y la digitalización.

La digitalización y modernización de la gestión han sido dos pilares clave durante su anterior mandato gracias a su papel como entidad colaboradora con el Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y otras fundaciones universitarias. Y como hito destacado: la gestión anual de la cotización a la Seguridad Social de cerca de 50.000 estudiantes en prácticas de Formación Profesional de toda Canarias y de 4.000 estudiantes en prácticas de la ULPGC.

Entre los hitos institucionales de esta etapa figuran la rehabilitación y puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Fundación en la calle Juan de Quesada número 2, en el corazón del barrio de Vegueta, así como la adquisición de un nuevo inmueble en la avenida Primero de Mayo para la construcción de una residencia de estudiantes. Esta iniciativa nace como respuesta a las crecientes dificultades de acceso al alojamiento que afectan especialmente al estudiantado procedente de otras islas que se desplaza a Gran Canaria para cursar estudios universitarios o de Formación Profesional, en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y la reducción de la oferta disponible, también derivada por el auge de viviendas de alquiler vacacional. La futura residencia, actualmente en fase de desarrollo del proyecto básico y de ejecución, contará con una capacidad estimada de unas 40 plazas y tiene como objetivo contribuir a que el acceso a la educación superior no se vea condicionado por la falta de alojamiento asequible.

Memoria 2025: empleabilidad, digitalización y nuevos proyectos estratégicos

Durante la sesión ordinaria del Patronato se aprobó la Memoria de Actividades de 2025, que recoge un ejercicio de fuerte actividad para la FULP, con 12.736 personas beneficiarias y la participación de 1.100 empresas y entidades en sus distintos programas y servicios. Del total de personas beneficiarias, el 60 % corresponde al área de empleabilidad, el 19 % a formación, el 6 % a innovación y emprendimiento y el 15 % a otras acciones de carácter transversal.

En el ámbito de la empleabilidad, destacan programas como Inserta, Cataliza, Diginnova y el Servicio de Orientación y Acompañamiento Laboral, así como las prácticas curriculares y extracurriculares de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y las distintas iniciativas de fomento de la inserción laboral.

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La FULP consolidó, además, su portal de empleo con más de 3.000 empresas activas, una media mensual de 160 ofertas de empleo, becas y prácticas, y 5.000 currículos activos. En paralelo, el Observatorio de Empleo siguió avanzando en el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de ofertas laborales para generar información útil sobre competencias, ocupaciones y tendencias del mercado de trabajo.