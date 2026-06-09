Ya es oficial: el BOE cambian las conservas para siempre y estas son las nuevas exigencias que debe cumplir su etiquetado

Las latas de conserva son un producto imprescindible en los hogares, ya que son alimentos que cuentan con una fecha de caducidad prolongada como las sardinas, mejillones, berberechos, almejas o atún son algunos de los productos más consumidos. Sin embargo, todos ellos estarán sujetos a nuevas normas de etiquetado y comercialización tras la aprobación una nueva normativa por parte del Gobierno.

El pasado 2 de enero de 2026, entró en vigor el Real Decreto 1082/2023 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el que se regula el procedimiento para determinar las denominaciones comerciales nacionales de alimentos en conserva y preparados de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Cambios con la nueva normativa

Según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la nueva norma busca garantizar un alto nivel de protección al consumidor, aumentar la transparencia y ofrecer una mayor seguridad jurídica en la comercialización de conservas y preparados pesqueros.

Uno de los principales cambios está relacionado con el etiquetado y es que la información deberá proporcionar claramente el origen del producto, su modo de producción y la denominación comercial. Además, el nombre científico que figure en el etiquetado deberá coincidir con el recogido en la base de datos ASFIS de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El principal objetivo de esta normativa es "perseguir un alto nivel de protección de la salud de los consumidores y garantizar, en definitiva, su derecho a la información para que los consumidores tomen decisiones con conocimiento de causa".

Conservas en lata / Shutterstock

La normativa define las formas de presentación, conservación y preparación para facilitar mayor información al consumidor. Conceptos como "ahumado", "ultracongelado", "cocido", "eviscerado", "entero", "rodajas" o “medallones” quedan definidos de forma precisa para evitar malentendidos por parte de los consumidores. Con las distintas partes del pescado, como "lomo", "filete", "colas" o "cocochas", ocurre lo mismo.

Estos no son los únicos cambios

En cuanto a sardinilla, se trata de un concepto utilizado hasta ahora para referirse a una "sardina pequeña". Sin embargo, solo podrán denominarse así los ejemplares que midan entre 11 cm y 15 cm si proceden del Mediterráneo, o si se encuentran entre 11 cm y 13,7 cm y provienen del resto de caladeros.

Con los chicharros ocurre algo parecido, si oscilan entre 15 cm y 20,2 cm si son del Mediterráneo, o no superar los 18,82 cm si pertenecen a otros caladeros. Por otro lado, la melva canutera no debe superar los 600 g de peso, mientras que la pescadilla solo podrá recibir esa denominación cuando no supere los 1,5 kg.

Además, otras especies como mejillones, almejas y berberechos, que se comercializaban en latas, seguirán rigiéndose por normas de calidad establecidas en 1985