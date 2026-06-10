Canarias apuesta por la formación integrada en salud

Durante décadas, el sistema educativo ha obligado a miles de jóvenes a tomar una decisión que condiciona su futuro; elegir FP o Universidad. Una decisión prematura pero… ¿Y si esa elección no fuera necesaria? Esta es la pregunta que está detrás de una iniciativa educativa más ambiciosa que estamos desarrollando en Canarias. Uno de los grandes objetivos de esta colaboración es precisamente construir itinerarios flexibles, progresivos e integrados.

La FP y la Universidad pueden verse como etapas complementarias de un mismo proceso de crecimiento académico y profesional.

La sociedad está cambiando. Vivimos más años, disponemos de más tiempo libre y existe una creciente preocupación por la salud, el bienestar físico y emocional, la alimentación y la calidad de vida.

En este nuevo escenario, la formación vinculada a la salud y al bienestar se está convirtiendo en uno de los grandes motores de empleo y desarrollo social de la próxima década. Esta transformación social va a generar una enorme necesidad de profesionales especializados en salud bucodental, actividad física, envejecimiento activo, nutrición y bienestar y prevención.

Con esta visión de futuro, el Centro Integrado de Educación Superior ICSE y la Universidad Fernando Pessoa Canarias continúan avanzando en un modelo de Educación Superior Integrada que conecta Formación Profesional y Universidad, creando itinerarios formativos más completos, prácticos y alineados con las necesidades reales de la sociedad. Así, Canarias da un paso adelante en la transformación de la educación y la salud poniendo en marcha un nuevo modelo educativo de integrar la FP y la Universidad en un mismo entorno académico y humano.

El objetivo es claro: facilitar que el alumnado pueda iniciar su formación desde una orientación eminentemente práctica y profesional, propia de la Formación Profesional, y continuar posteriormente su desarrollo académico hacia estudios universitarios relacionados en este caso en el ámbito de la salud bucodental, salud física y salud alimentaria.

Dentro de esta línea de colaboración, destacan especialmente cuatro ciclos formativos vinculados directamente con grados universitarios del ámbito sanitario y el bienestar físico y emocional:

-Técnico Superior en Higiene Bucodental con el grado de Odontología.

-Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva.

-Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, con el grado de Actividades Físicas y del Deporte.

-Técnico Superior en Dietética con Nutrición Humana y Dietética.

Todos ellos representan sectores con una creciente demanda laboral y una enorme proyección de futuro, en un momento en el que la sociedad vive una transformación profunda: nunca habíamos vivido tantos años.

La doble titulación multiplica sus posibilidades de inserción laboral, especialización y desarrollo profesional futuro.

Salud Bucodental, prevención y profesión

El ciclo de Técnico Superior en Higiene Bucodental forma profesionales especializados en prevención, educación sanitaria, asistencia clínica odontológica y promoción de hábitos saludables.

Se trata de una profesión cada vez con una creciente demanda laboral, tanto en clínicas privadas como en entornos hospitalarios y programas públicos de salud. Esta demanda se debe a una mayor concienciación social sobre la salud bucodental y la importancia de la prevención.

Además de sus amplias salidas profesionales, este ciclo permite establecer una conexión natural con estudios universitarios relacionados con el ámbito odontológico y sanitario: tanto en el grado de odontología como de los expertos universitarios…Al finalizar ambos itinerarios-técnico superior + grado, el estudiante obtiene una doble cualificación enormemente valiosa: formación técnica y práctica muy sólida, junto con la capacitación universitaria. Los títulos podrán desarrollar su actividad en clínicas dentales, programas públicos de salud…

La colaboración con la Universidad Fernando Pessoa Canarias permitirá reforzar especialmente la formación práctica y el contacto temprano en entornos clínicos reales. De hecho los alumnos del ciclo realizan una parte de la formación práctica y académica en la clínica odontológica de la UFPC, aparte de la parte práctica que realizan, desde el primer año, en clínicas dentales.

El futuro del bienestar y la vida activa

La sociedad actual está experimentando una auténtica revolución en torno al bienestar físico, la actividad deportiva y la prevención en salud.

Los ciclos de: Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y Técnico Superior en Acondicionamiento Físico responden directamente a esta nueva realidad social.

Estos profesionales trabajan en: entrenamiento personal, actividades deportivas, programas de salud y bienestar, ocio activo,dinamización deportiva, prevención y envejecimiento activo. La creciente preocupación por la salud física y mental, el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de mantener hábitos saludables convierten este sector en uno de los grandes yacimientos de empleo del futuro.

La conexión de estos ciclos con el grado universitario en

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte permite al alumnado construir itinerarios de enorme potencial profesional: experiencia práctica y competencias aplicadas y que con el grado pueden investigar, planificar, dirigir y gestionar organizaciones deportivas.

Alimentación, salud y calidad de vida

La alimentación se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de la salud y del bienestar social. El ciclo de Técnico Superior en Dietética forma profesionales especializados en: nutrición, hábitos alimentarios saludables, planificación dietética, educación nutricional, prevención y promoción de la salud.

La creciente preocupación por: la obesidad, las enfermedades metabólicas, el envejecimiento saludable, la nutrición deportiva y la calidad de vida convierte esta especialidad en una de las áreas con mayor proyección de futuro.

Su vinculación con grados universitarios relacionados con nutrición, salud y bienestar permite al alumnado avanzar hacia perfiles de mayor especialización y responsabilidad profesional.

La integración entre la FP en ICSE y UFPC vuelve a generar importantes ventajas: el ciclo aporta cercanía práctica y aplicación inmediata, mientras que el grado universitario en la UFPC, aparte de la formación práctica que comparte con ICSE, añade profundidad científica, investigación y capacidad de intervención avanzada.

El objetivo final no es solo formar titulados: sino profesionales capaces de mejorar la vida de las personas y contribuir a una sociedad más sana, más activa y con mayor calidad de vida.