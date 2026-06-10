Las comunidades rechazan el Estatuto Marco de Sanidad: "La ministra se ha quedado sola"

"La ministra se ha quedado sola, no cuenta con el apoyo de los profesionales, de los sindicatos ni de las comunidades". Lo ha dicho el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, como portavoz del resto de consejeros del ramo, antes de entrar al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebra esta mañana en el Ministerio de Sanidad y en el que se abordará de manera monográfica el conflicto que mantienen los médicos. La próxima semana, del 15 al 19, inician una nueva huelga para mostrar su rechazo el texto.

La víspera del CISNS de este miércoles, los consejeros se reunieron para adoptar una posición conjunta. El consejero vasco Martínez insistía entonces en sus críticas al Ministerio, al que ha acusado de haber actuado "tarde y de forma inadecuada". Denunciaba que el proyecto de Estatuto Marco haya sido aprobado por el Consejo de Ministros y que, solo después de haber dado ese paso, se haya convocado a las comunidades autónomas.

Un texto conjunto

"El Ministerio no ha sabido llegar a un acuerdo en la reforma del Estatuto Marco, lo cual es responsabilidad y competencia suya. Por todo ello, volvemos a ceder la mano al Ministerio para retomar la relación con todos nosotros", ha indicado Martínez. En un documento titulado 'Acuerdo conjunto de las comunidades autónomas para trasladar al Ministerio de Sanidad' -firmado por 16 comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, y donde no aparece la rúbrica de Cataluña- los representantes autonómicos advierten que la aprobación del Estatuto Marco en Consejo de Ministros "no ha supuesto el cierre del conflicto. La persistencia de la convocatoria de huelga evidencia que el problema de fondo sigue abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico".

Los consejeros recuerdan que el conflicto con los médicos se produce en un "contexto especialmente exigente para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población".

Medidas estructurales

Por ello, instan a Sanidad a impulsar "con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto, dando respuesta a propuestas que desde hace años venimos planteando para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema".

En su posición conjunta reiteran "con claridad" que el Estatuto Marco "es una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo correspoinde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico".

"La llave", en las comunidades

A las puertas del Ministerio y antes de dar comienzo el Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en el mensaje que ha lanzado estos días: "El Gobierno ha cumplido" y ahora "la llave" está en manos de las comunidades autónomas que son las que tiene competencia para dar respuesta a cuestiones como las retribuciones de las guardias, la jornada laboral o la organización de los recursos.

La titular de Sanidad ha subrayado en distintas ocasiones que el Estatuto Marco pretende dar respuesta a una situación prolongada en el tiempo tras "más de 20 años de acumulación de malestares" de los médicos precariedad, inestabilidad y el deterioro de las condiciones laborales.

Retomar el diálogo

El 7 de junio el Consejo de Ministros daba luz verde al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco, "una reforma integral que actualiza un marco normativo con más de dos décadas de antigüedad", reseñaba el Ministerio de Sanidad. Los médicos han mostrado su rechazo frontal al texto. A comienzos de este mes, el Comité de Huelga de los sindicatos volvía a reunirse con Sanidad con la intención de retomar el diálogo. Un encuentro que finalizaba, nuevamente, sin ningún avance.

La última semana de la huelga nacional de médicos está convocada del 15 al 19 de junio. En Cataluña, el sindicato Metges de Catalunya también tiene convocada una jornada específica de huelga para el 17 de junio. Este paro será el duodécimo convocado por el sindicato desde el pasado mes de octubre y cierra el primer ciclo del calendario de movilizaciones anunciado en febrero por las organizaciones médicas estatales contra el proyecto de reforma del Estatuto Marco.