La visita del Papa a España, en directo | León XIV dedica su segunda jornada en Cataluña a Montserrat, la Sagrada Familia y Brians

Durante la segunda y última jornada de León XIV en Cataluña se va a producir uno de los encuentros más simbólicos de su viaje a España, el que mantendrá con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, que servirá para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables. El colofón del día, que incluirá también una visita a la Abadía de Montserrat, será la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la obra cumbre de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Antes se oficiará una misa solemne en la basílica a la que asistirán los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

León XIV estará en Barcelona del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

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El Papa comprobará este miércoles el trabajo de la Iglesia en la cárcel de Brians 1 El papa León XIV comprobará este miércoles "cómo la Iglesia da esperanza en la cárcel" en su encuentro con internos e internas del centro penitenciario catalán de Brians 1. Allí, según uno de sus capellanes, hay "un ministerio católico más, el de la escucha", pues esas personas han de saber que "Dios siempre da otra oportunidad aunque se hayan portado como unos trastos". Así lo dijo a Servimedia el sacerdote mercedario Jesús Roy, capellán del módulo de mujeres del centro, que el Pontífice visitará en su parada catalana, dentro del viaje pastoral a España. En concreto será a las 10.50, según la agenda de la Santa Sede. Allí compartirá unos minutos en el salón de actos del módulo de mujeres, donde internas (desde los 20 años y en su mayoría ingresadas por delitos relacionados con las drogas) cumplen condena. Las instalaciones tienen otros módulos para hombres en preventiva y uno psiquiátrico, atendidos pastoralmente por otros tres capellanes, y donde la Orden de la Merced tiene presencia desde hace años. Algunos varones también participarán en el encuentro, tras el que León XIV se dirigirá a la abadía de Montserrat.

El Papa hablará en catalán en la misa de la Sagrada Familia El papa León XIV arrancará este miércoles hablando de nuevo en catalán la eucaristía prevista en Barcelona, con motivo de la bendición de la Torre de Jesucristo del templo ideado por Antonio Gaudí, de quien este mismo día se conmemora el centenario de su muerte. El arquitecto está en proceso de beatificación por la Santa Sede. Según puede leerse en el libreto de la misa, recogido por Servimedia, Robert Prevost hablará en catalán, con la fórmula que dice en castellano "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Las dos lenguas oficiales en Cataluña, castellano y catalán, se intercalarán durante la misa, en la que se pedirá por la Iglesia, por el Papa y por la caridad.

Así será la misa en la Sagrada Familia La jornada concluirá con una misa solemne en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y la bendición por parte del papa de la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. El pontífice llegará al templo en un papamóvil para poder saludar a los feligreses por el centro de la ciudad. Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

León XIV dedica su segunda jornada en Cataluña a Montserrat, la Sagrada Familia y Brians El papa León XIV continúa este miércoles su estancia en Cataluña con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval. Robert Prevost arrancará el segundo día de su viaje con una rápida visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde será recibido por 80 internos, antes de seguir su periplo hacia la Abadía de Montserrat. En la montaña más sagrada de Cataluña, el pontífice presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía.

Los Reyes, Sánchez, Illa y Collboni irán a la misa de la Sagrada Família de Barcelona Los Reyes Felipe y Letizia; los presidentes de Gobierno y Generalitat, Pedro Sánchez y Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, serán las principales autoridades que asistirán este miércoles a la misa en la Sagrada Família de Barcelona, uno de los principales actos del Papa en España. También estarán el presidente del Parlament, Josep Rull; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carles Prieto, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otros. Además de Sánchez irán las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Sara Aagesen; los ministros José Manuel Albares (Exteriores), Félix Bolaños (Presidencia), Margarita Robles (Defensa), Arcadi España (Hacienda), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Óscar Puente (Transportes), Jordi Hereu (Industria), Ángel Víctor Torres (Política Territorial), Isabel Rodríguez (Vivienda), Ernest Urtasun (Cultura), Diana Morant (Ciencia) y Ana Redondo (Igualdad).

Un mensaje de agradecimiento El Papa ha agradecido desde un balcón del Palacio Episcopal la acogida que le ha dado Barcelona en su primer día en la Ciudad Condal: "Gracias por estar aquí, gracias por cantar, gracias por vivir la fe todos unidos. Buenas noches, bona nit"

El Papa apela a construir unidad, combatir la violencia machista y velar por la salud mental en su primer día en Barcelona El papa León XIV ha estrenado su visita a Barcelona con un llamamiento a la unidad de la sociedad en un discurso en la Catedral en el que ha alternado catalán y castellano. Más tarde, y ante las cerca de 40.000 personas que se han acercado al Estadi Olímpic, el Pontífice ha vuelto a usar ambas lenguas para pedir a España que sea "acogedora con todos" y para reflexionar sobre la necesidad de tratar "el mal invisble de la salud mental" y de abordar "tanto personalmente como a nivel de sociedad" la lacra de la violencia contra la mujer y el "culto a la imagen". Los mensajes en favor del diálogo y de la solidaridad se han repetido en su primer día en la capital catalana. Leer más Lucía Feijoo Viera

El Papa abandona el Estadio Olímpico de Barcelona Al pontífice le espera mañana una agenda muy intensa. León XIV se ha mostrado muy cercano en todo momento.

Termina la vigilia en el Estadio Olímpico Los fieles corean con emoción: "¡Papa León, Papa León!"