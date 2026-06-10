Málaga se viste de Woman para celebrar el talento femenino andaluz

Woman Madame Figaro, cabecera del grupo Prensa Ibérica, ha celebrado la II edición de los Premios Woman Andalucía, una cita que consolida el compromiso de la revista con la visibilidad del talento, la excelencia y la inspiración femenina en Andalucía.

Tras el éxito de su primera edición en Sevilla, los galardones han encontrado en el Gran Hotel Miramar de Málaga un escenario excepcional, frente al Mediterráneo, para celebrar la velada en la que la moda, la cultura, la música, la belleza, la artesanía y el liderazgo se han unido bajo una misma mirada: la de reconocer a las mujeres que contribuyen a proyectar Andalucía dentro y fuera de nuestras fronteras.

UNA NOCHE PARA CELEBRAR LA INSPIRACIÓN Y EL COMPROMISO

La gala, presentada por Celia Bermejo, ha reunido a representantes institucionales como Carolina España, consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de La Junta de Andalucía; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, directivos de Prensa Ibérica, personalidades del mundo social y cultural, referentes de la moda y protagonistas del universo WOMAN, en una noche concebida como homenaje al talento andaluz y a la capacidad de las mujeres para abrir camino, inspirar y transformar su entorno.

Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica y editora de Woman, dio la bienvenida a todos los invitados y destacó ‘’Andalucía es una tierra de talento, de creatividad y de personalidad propia, su influencia cultural trasciende fronteras y encuentra en la moda una de sus expresiones más reconocibles, sus diseñadores, firmas y creadores han sabido conservar la esencia de una tradición única mientras la proyectan hacia el futuro con una mirada innovadora y contemporánea’’, además añadió: ‘’esta noche celebramos a personas que convierten su talento en inspiración para los demás, personas que nos emocionan, que abren camino y que representan valores con los que muchas mujeres se sienten identificadas’’.

Por su parte, Mayka Sánchez, directora de Woman, ha puesto en valor la fuerza creativa de la región: ‘’El talento sobra en Andalucia porque aúna modernidad y tradición. Han sabido avanzar hacia un punto cosmopolita pero preservando la cultura que la hace única’’.

Woman quiere reconocer el talento de Andalucía actual y la importancia de reconocer a mujeres y proyectos que, desde disciplinas muy distintas, comparten una misma forma de entender el éxito: con autenticidad, excelencia, trabajo y una mirada propia.

La noche también ha contado con la actuación en directo de Rocío Soto que; junto a Ginés González, han puesto la nota musical con acento andaluz a una velada llena de emoción y sensibilidad interpretando los temas ‘El sitio de mi recreo’ y ‘Tu serás mi amanecer’.

LAS PREMIADAS DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS WOMAN ANDALUCÍA

La segunda edición de los Premios Woman Andalucía ha reconocido a ocho nombres propios que representan distintas formas de talento, liderazgo y excelencia:

Premio Tradición – MIABRIL, de Lourdes Montes y Rocío Terry

Por salvaguardar, mimar y proyectar la artesanía con un sello profundamente andaluz, llevando las tradiciones a nuevos horizontes desde una mirada actual, elegante y reconocible.

Premio Cantante – Pastora Soler

Por su trayectoria impecable y por ser una de las voces más icónicas, respetadas y emocionantes de nuestra música, capaz de convertir cada escenario en un lugar de verdad y emoción.

Premio Arte – Sara Baras

Quien recientemente actuó para el Papa XIV en Madrid. Recibe el premio por representar la máxima expresión de la elegancia flamenca y la danza a nivel internacional, universalizando nuestra cultura con una personalidad artística única.

Premio Modelo – Lorena Durán

Por su papel como referente en las pasarelas internacionales y por seguir abriendo caminos en la moda, reivindicando nuevos cánones de belleza con fuerza, naturalidad y orgullo.

Premio Diseñadora – Inés Domecq x The IQ Collection

Por su capacidad para prestigiar la elegancia contemporánea y construir un universo estético propio, sofisticado y reconocible, que conecta tradición, modernidad y estilo.

Premio Talent – Verónica Díaz

Por haberse consolidado como un referente de inspiración, autenticidad y liderazgo en el entorno digital, conectando cada día con miles de personas desde la cercanía y la verdad.

Premio Académico – Escuela Antonio Eloy

Por su labor formando y guiando a nuevas generaciones de profesionales del sector de la belleza y la imagen, impulsando talento desde la excelencia y el aprendizaje.

Premio Proyección – Julieta Brand

Por representar una de las propuestas más prometedoras del diseño emergente, con una mirada fresca, disruptiva y llena de futuro.

FLORES Y ARTE PARA CELEBRAR EL TALENTO FEMENINO

El ambiente de la celebración ha contado con una cuidada decoración floral a cargo de Ángeles Bauzano, quien ha creado una atmósfera delicada y envolvente a través de una composición protagonizada por claveles, hortensias y peonías. Una propuesta floral que ha reforzado el carácter elegante, femenino y profundamente andaluz de la celebración. Uno de los grandes símbolos de esta edición han sido los trofeos entregados a las premiadas, obra de la artista Gema Calderón. La pieza, inspirada en una peonía realizada en hierro y porcelana, un auténtico reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la personalidad única de las premiadas de esta segunda edición.

EL TALENTO ANDALUZ, PROTAGONISTA DE LA VELADA

El photocall y la gala han reunido a destacados nombres del mundo de la moda, la cultura y la sociedad. Entre los asistentes se encontraban Laura Sánchez, modelo y empresaria; la diseñadora Juana Martín; la empresaria Mercedes Domecq, el creador Fernando Claro; la invitada perfecta Margarita Guzmán, el artista José Luis Zambonino y el diseñador Nicolás Montenegro, entre otros invitados que quisieron acompañar a Woman Madame Figaro en una noche tan especial.

UNA NOCHE REPLETA DE REGALOS

Como broche final, los asistentes recibieron una exclusiva goodie bag con una cuidada selección de regalos de marcas colaboradoras, entre los que destacaban una botella y un kit dental de Mariana Arocha, una vela aromática de Honda, un localizador de maletas de Turismo de Omán, un bálsamo labial y un espejo de Málaga de Moda, una guía de Málaga del Ayuntamiento de Málaga, un pintauñas de Mavala, una pinza de pelo de Coucou Suzette, el maravilloso Ultimate Repair Miracle Hair Rescue de Wella, el sérum de rosa mosqueta de Kuos, un contorno de ojos de Arganour y un descuento en una experiencia por parte de HX.

La celebración de esta segunda edición ha contado con el impulso de instituciones, patrocinadores y colaboradores que han contribuido a hacer de la velada una cita única. El respaldo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, Málaga de Moda y la Diputación de Málaga ha reforzado el compromiso de Woman Madame Figaro y La Opinión de Málaga con la promoción del talento, la cultura y el liderazgo femenino en el sur. A ellos se han sumado Turismo de Omán y Honda; que tuvo una presencia destacada como patrocinador de la gala con su modelo híbrido Honda HR-V y con los transfers oficiales de la velada. También formaron parte de esta cita Maribel Yébenes y Marina Arocha, cuya presencia añadió sofisticación, excelencia y cuidado por el detalle a una noche concebida para celebrar la moda, la belleza y la inspiración.

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Con esta segunda edición en Málaga, los Premios Woman Andalucía consolidan una cita imprescindible para celebrar el talento del sur y reconocer a quienes, desde sus respectivos ámbitos, inspiran, emocionan y contribuyen a construir una sociedad más creativa, diversa y comprometida.