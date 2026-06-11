La Cruz de los Migrantes, construida en El Desierto de Granadilla, presidirá el encuentro del papa León XIV en la plaza del Cristo

El papa León XIV pasará apenas seis horas en Tenerife, pero serán seis horas tan intensas que cada detalle ha sido pensado con mimo. Nada queda al azar en una jornada histórica para Canarias. Tampoco la cruz que presidirá el escenario de la plaza del Cristo de La Laguna durante el encuentro del Pontífice con migrantes, agentes del tercer sector y organizaciones sociales, previsto poco después de las diez de la mañana de este viernes.

No es una cruz cualquiera. No salió de un taller con madera nueva ni nació para ser una pieza decorativa. Su origen está en el océano, en la frontera más dura de Europa, en las embarcaciones con las que miles de personas han intentado alcanzar Canarias persiguiendo un futuro mejor. Es una cruz hecha con los restos de dos cayucos que llegaron a Los Cristianos y La Restinga. Madera que navegó cargada de miedo, esperanza, hambre, lágrimas y también muerte.

Una cruz nacida de la ruta atlántica

La iniciativa surgió hace algo más de un año desde las Delegaciones de Misiones y Migraciones de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. La idea era sencilla y profunda al mismo tiempo: convertir los restos de esas embarcaciones en un símbolo capaz de recordar a la sociedad el drama de la ruta migratoria del Atlántico, una de las rutas migratorias más mortales del mundo.

El sacerdote Agustín León, párroco de Las Mercedes y miembro de la Mesa de Migraciones de la Diócesis, explica que cuando se encargó la cruz nadie podía imaginar que terminaría presidiendo un acto con el papa.

Antes pasó por otros lugares cargados también de simbolismo. Estuvo en la parroquia de Las Mercedes, formó parte del Año Santo celebrado en la Catedral de La Laguna, visitó el proyecto Sansofé y recorrió las calles del casco histórico lagunero durante el Vía Crucis de la Semana Santa de 2025. Entonces fue portada por miembros de la Mesa de Migraciones desde el Obispado hasta la parroquia de La Concepción, pasando por la calle de San Agustín.

“Es una cruz que tiene una carga especial. Si la madera ya es dura y pesada, también lleva dentro el sufrimiento y hasta la sangre de quienes viajaron en esos cayucos y, en muchos casos, se quedaron por el camino”, explica el sacerdote.

Aquel Vía Crucis dejó una imagen difícil de olvidar: migrantes de religión musulmana cargando una cruz cristiana en memoria de quienes murieron intentando llegar a Europa. Un gesto que trascendía credos y recordaba algo mucho más básico: la condición humana de quienes se lanzaron al mar buscando una oportunidad.

Miguel, el carpintero que transformó el dolor en símbolo

Para hacer realidad el proyecto fue necesario recurrir a la Delegación y Subdelegación del Gobierno con el fin de obtener restos de las embarcaciones. Cuando la madera llegó a Tenerife encontró unas manos dispuestas a darle una segunda vida.

Esas manos fueron las de Miguel Hernández González y las de su hijo Miguel, carpinteros del barrio de El Desierto, en Granadilla. Curiosamente, el hombre que ayudó a construir la cruz no estará este viernes junto a ella en la plaza del Cristo. Estará también cerca del Papa, pero en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, como ministro extraordinario de la comunión durante la eucaristía.

Su historia es, en sí misma, otro viaje.

Nació en La Palma, pero la vida lo llevó siendo niño a Santa Cruz de Tenerife. Después emigró a Venezuela y allí comenzó un camino que poco tenía que ver con las virutas de madera. Estudió análisis de sistemas, trabajó con lenguajes informáticos y se dedicó al mundo de los ordenadores.

Hasta que un cambio inesperado de rumbo lo llevó a una carpintería.

“Empecé lijando y haciendo pequeñas cosas y me gustó tanto que lo otro lo deseché”, recuerda con la sencillez de quien no necesita grandes explicaciones para contar una decisión que le cambió la vida.

Regresó a Tenerife en 1982, se instaló en El Desierto y continuó su camino entre maderas, herramientas y encargos. Allí nació también su hijo Miguel, con quien años después compartiría uno de los trabajos más especiales de su vida.

La madera de un cayuco convertida en esperanza

Cuando Agustín León les entregó la madera de los cayucos, la decisión fue clara: había que respetarla tal y como había llegado.

La parte principal de la cruz se realizó con la propia quilla de la embarcación, conservando sus colores originales, sus marcas, sus heridas y hasta la pintura desgastada por el mar. No quisieron pulirla hasta hacerla irreconocible. Precisamente su valor estaba en contar de dónde venía.

“Tenía que ser con eso. Era una cruz hecha con cosas de los emigrantes”, resume Miguel.

El trabajo no fue sencillo. La madera sorprendió por su dureza y peso. Mientras cortaban aquellas piezas, Miguel no podía evitar pensar en quienes se habían subido a esos cayucos.

“Yo decía: ¿cómo es posible que esa gente llegue aquí en esas chalanas? Con lo pesada que es la madera y con la cantidad de personas que llevan encima…”, recuerda todavía impresionado.

También descubrió la calidad del trabajo artesanal con el que estaban construidas aquellas embarcaciones. La proa tenía tallados y dibujos hechos a mano, un trabajo minucioso de auténticos artesanos. Incluso los clavos pusieron a prueba las herramientas del carpintero.

“Pensábamos que eran de hierro dulce, pero la sierra se los encontraba y se estropeaba. Tuvimos que utilizar una hoja vieja para poder terminar el trabajo”, cuenta entre risas.

La cruz pesa. Mucho. Tanto que hubo que construirle una base con la misma madera del cayuco para sostenerla. Una base que también conserva los colores que el océano dejó en aquellas tablas.

Miguel habla de ella con el mismo cariño con el que habla de su fe. Es miembro del movimiento de Cursillos de Cristiandad y reconoce que aquel encargo no fue un trabajo más.

“Lo hicimos con muchísimo gusto. Si me hubieran pedido algo más, también lo habría hecho”, afirma.

El símbolo que acompañará al papa León XIV

Este viernes, mientras el papa León XIV mire hacia los migrantes reunidos en la plaza del Cristo, detrás de él estará esa cruz nacida del dolor del Atlántico. Una cruz que no busca adornar un escenario, sino recordar una historia.

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