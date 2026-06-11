Investigación
Detienen al cantante Beret en Sevilla por una presunta agresión sexual
La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso artista por un supuesto caso de agresión sexual del que hasta el momento no han trascendido más detalles
Carlos Doncel
Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla, según ha podido saber El Correo de Andalucía. La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso cantante por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles.
La fama de este artista sevillano se ha disparado en los últimos años hasta ser uno de los más conocidos del país, con temas que acumulan millones de reproducciones. De hecho, la última actuación de Beret fue el pasado martes durante la visita del papa León XIV a Barcelona. Ahí le dio la bienvenida al Sumo Pontífice al grito de "¡Que viva el Papa! ¡Que viva el mensaje real que marca unidad!".
Este cantautor de 29 años empezó muy joven en la música, combinando diferentes estilos como el rock, el rap, el pop urbano y el reggae. Desde sus inicios empezó a publicar sus grabaciones en YouTube, una plataforma en la que ha logrado grandes éxitos con sus canciones Lo Siento o Vuelve. A lo largo de su trayectoria ha publicado colaboraciones con artistas de la talla de Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, Lola Índigo o Aitana.
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
- Dos encapuchados amenazan con una pistola a la empleada de una panadería en Las Palmas de Gran Canaria
- El arquitecto de la UD Las Palmas Helguera, en su 50 cumpleaños: 'Jesé se equivocó
- Gran Canaria, una ratonera durante 24 horas por la visita del papa León XIV
- Todos los cortes de tráfico por la visita del papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria: estas son las calles afectadas
- Málaga – Las Palmas, en directo: última hora del partido
- Visita del papa León XIV a Canarias: todo lo que necesitas saber del itinerario del pontífice por las Islas