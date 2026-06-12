Visita del Papa a España
León XIV contrapone la vocación turística de Tenerife con el drama de la ruta atlántica: "No reduzcamos todo al comercio y al beneficio"
En la última misa de su viaje, el pontífice reivindica una isla abierta al encuentro y agradece la acogida de Canarias a quienes llegan por la ruta migratoria: "Abran a todos este mar de amor"
Almudena Cruz
La Eucaristía presidida por el papa León XIV en Tenerife, última etapa de su viaje apostólico a España, comenzó con casi una hora de retraso tras una jornada marcada por los encuentros con la realidad migratoria, desde su llegada a Gran Canaria y su posterior desplazamiento a La Laguna.
En una homilía atravesada por la pregunta sobre la sed profunda del ser humano y el modo de responder a ella sin engaños, el Pontífice trazó un contraste entre la vocación turística de Tenerife y el drama de quienes cruzan el Atlántico buscando un futuro mejor.
Recordando una reflexión de su predecesor, el papa Francisco, León XIV advirtió de que muchas personas viven inmersas en los desequilibrios de una sociedad que empuja a hacerlo todo con rapidez y que, en demasiadas ocasiones, ofrece respuestas superficiales a los anhelos más hondos del corazón.
"Qué importante es no reducir todo al comercio y al beneficio"
En ese contexto, interpeló a la isla y a quienes la visitan o trabajan en ella.
"¿Qué busca realmente el corazón humano? ¿Cómo responder a su sed de manera no engañosa?", preguntó.
Y lanzó una advertencia especialmente dirigida a quienes quieren orientar su vida según el Evangelio: "Qué importante es no reducir todo al comercio y al beneficio".
El Papa presentó así la vocación turística de Tenerife no solo como una actividad económica, sino como una oportunidad de encuentro entre personas y culturas llegadas de numerosos países del mundo.
La ruta atlántica de la migración, en el centro del mensaje
La segunda parte de su homilía estuvo dedicada a quienes recorren la ruta atlántica de la migración.
León XIV agradeció a la sociedad canaria la acogida ofrecida a quienes llegan a sus costas tras un viaje marcado por el sufrimiento, y pidió que ese mar que tantas veces se convierte en frontera y sepultura sea también un espacio de fraternidad.
"Abran a todos este mar de amor", concluyó el Pontífice en el cierre de una visita en la que quiso situar a Canarias ante dos realidades que conviven en sus orillas: la llegada de millones de visitantes atraídos por su belleza y la de quienes llegan empujados por la necesidad de encontrar una vida nueva.
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