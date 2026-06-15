Los feminicidios de víctimas de más de 60 años se duplican, pero el miedo, la dependencia y el estigma frenan las denuncias

La violencia de género no tiene edad. Puede sufrirse a lo largo de toda la vida o incluso iniciarse en etapas avanzadas, cuando factores como la dependencia, la soledad o el deterioro cognitivo o físico aumentan la vulnerabilidad de las víctimas. Es lo que trasmiten las estadísticas que, en un contexto de envejecimiento de la población, demuestran que es un problema en aumento, pese a que los estereotipos suelen asociar esta lacra a personas más jóvenes, lo que perpetúa el silencio y la invisibilidad de las que sufren.

El registro de feminicidios del Ministerio de Igualdad indica, por ejemplo, que el porcentaje de víctimas mortales mayores de 60 años se ha duplicado desde 2019, pasando del 9% al 18,8% en 2025. En números brutos, fueron cinco víctimas en 2019 y nueve en 2025, con un pico de 12 en 2020. Y, en lo que llevamos de año, se han registrado otros cuatro feminicidios de personas que superan los 60.

Además, el estudio ‘Mujeres especialmente vulnerables a la violencia”, elaborado por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, revela que el 5% de las mujeres de 65 años o más han sufrido violencia física por parte de alguna pareja a lo largo de su vida, un porcentaje que se eleva al 10,3% entre las mujeres mayores de 75 años.

Son datos preocupantes pese a que las estadísticas reflejan solo la punta del iceberg, porque una de las dificultades para atajar la violencia contra las mujeres de edad más avanzada es que, en términos generales, crecieron en ambientes machistas y, por ello, normalizan el maltrato y en demasiadas ocasiones lo sufren, durante años, en silencio. Por ello y con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, que se celebra este lunes 15 de junio, los colectivos que representan a las personas mayores denuncian la falta de apoyo y políticas específicas para prevenir la violencia en la vejez y urgen a tomar medidas específicas.

El pacto de Estado

Por ejemplo, HelpAge España (oenegé que ayuda a las personas mayores a reclamar sus derechos) denuncia que solo cuatro de las 461 medidas recogidas en el pacto de Estado contra la Violencia de Género hacen referencia específica a este colectivo, pese a su peso creciente. Para darle la vuelta a la situación, la entidad reclama que se adapten los recursos y servicios de atención a las necesidades específicas de las personas mayores; nuevos estudios que permitan conocer mejor esta realidad y que haya una mayor coordinación entre las administraciones, las entidades sociales, el sistema sanitario y social, para dar una respuesta integral.

"La prevención y la concienciación comunitaria son herramientas esenciales para detectar situaciones de riesgo y favorecer la denuncia. Por ello, es necesario reforzar los recursos de apoyo emocional, social y económico que permitan a las víctimas recuperar su autonomía y vivir con seguridad", reclama HelpAge España.

Al mismo tiempo, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), José Luis Fernández Santillana, insta al Ejecutivo a coordinar “políticas que conecten la violencia en la vejez, la discapacidad y el abandono, fortaleciendo la prevención”. Esta organización subraya que las medidas deberían dar no solo apoyo institucional sino “ofrecer atención especializada a la mujer mayor y dependiente, asistencia jurídica y el apoyo psicológico tanto para las víctimas como para los cuidadores para evitar la violencia cruzada y reducir los ambientes tóxicos”.

Desprecio y dependencia

“Muchas personas mayores sufren situaciones de desprecio, aislamiento o pérdida de capacidad de decisión sin que su entorno lo identifique como violencia, lo que puede prolongarse durante años y generar consecuencias muy profundas en la salud emocional y el bienestar de la persona”, avisa Fernández Santillana. A ello se suma, en su opinión, que “el miedo a las represalias, la dependencia emocional o económica, la presión de la familia o el estigma social suelen actuar de freno a la denuncia”.

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A su juicio, ser mujer y mayor incrementa el riesgo de sufrir maltrato en la vejez, situación que se agrava con la dependencia y la discapacidad. Por ello, CEOMA exige que dentro de las políticas diseñadas para abordar la problemática se incluyan medidas específicas para mujeres con discapacidad. Asimismo, la entidad urge a que la respuesta institucional sea "más coordinada" y a una "mirada basada en derechos y no únicamente asistencial o paternalista”.