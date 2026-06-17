El amor se cansa de las apps: ¿por qué muchos solteros vuelven al mundo real?

Hubo un tiempo en que encontrar pareja parecía tan sencillo como deslizar un dedo sobre una pantalla. Una fotografía, una breve descripción, un "match" y la promesa de que el amor podía estar a unos pocos clics de distancia. Durante años, aplicaciones como Tinder, Bumble o Hinge transformaron por completo la forma de relacionarse de millones de personas y prometieron democratizar las oportunidades de conocer a alguien.

Sin embargo, algo está cambiando. Las cifras muestran una caída progresiva de usuarios, los psicólogos hablan cada vez más de agotamiento emocional y muchos solteros están empezando a regresar a espacios que parecían olvidados: clubes de lectura, grupos de senderismo, encuentros sociales o simples conversaciones cara a cara. La búsqueda del amor continúa, pero cada vez son más quienes han dejado de creer que una pantalla sea el mejor lugar para encontrarlo.

Cuando encontrar pareja empieza a parecer un trabajo

Las aplicaciones nacieron para facilitar las relaciones, pero para muchos usuarios la experiencia ha terminado convirtiéndose en una actividad agotadora.

Diversos estudios reflejan que una gran parte de quienes utilizan estas plataformas experimentan fatiga emocional. El fenómeno ha llegado a recibir un nombre propio: dating burnout, o agotamiento por citas. Según los datos recopilados en distintos informes recientes, alrededor del 80 % de los usuarios reconoce sentirse emocionalmente cansado tras largos periodos de uso y cerca del 40 % asegura que no logra establecer conexiones auténticas.

La dinámica es conocida por millones de personas: revisar perfiles durante horas, iniciar conversaciones que terminan desapareciendo, enfrentarse a silencios repentinos y acumular pequeñas experiencias de rechazo que, aunque parezcan insignificantes, terminan dejando huella.

Lo que inicialmente se presentó como una herramienta para conectar personas acaba pareciéndose, para muchos usuarios, a una especie de trabajo paralelo sin remuneración emocional.

La ilusión de tener infinitas opciones

Una de las explicaciones más interesantes llega desde la psicología. La psicóloga María Esclapez ha señalado en numerosas ocasiones que la abundancia de opciones no siempre facilita encontrar pareja, sino que puede aumentar la insatisfacción y dificultar el compromiso emocional.

Otras expertas, como Claudia Nicolasa subrayan que estas plataformas favorecen lo que algunos expertos denominan "efecto escaparate": la sensación de que siempre existe alguien mejor esperando tras el siguiente deslizamiento de pantalla.

Desde la psicología cognitiva este fenómeno conecta con la llamada "paradoja de la elección". Cuantas más opciones tiene una persona, más difícil resulta sentirse satisfecha con la decisión tomada.

En lugar de facilitar el compromiso, el exceso de posibilidades puede generar inseguridad constante. Siempre queda la duda de si la siguiente persona será más compatible, más atractiva o más interesante.

El resultado es una cultura de vínculos rápidos, conversaciones superficiales y una tendencia creciente a descartar a otros por detalles mínimos que en otro contexto apenas tendrían importancia.

El impacto del ghosting en la autoestima

Si hay una palabra que resume las relaciones digitales modernas es ghosting.Desaparecer sin explicación se ha convertido en una práctica habitual dentro de las aplicaciones de citas. Lo que antes habría requerido una conversación incómoda ahora puede resolverse simplemente dejando de responder mensajes.

Aunque parezca un gesto menor, los psicólogos advierten de que sus consecuencias emocionales pueden ser importantes. El rechazo activa en el cerebro mecanismos similares independientemente de si ocurre en persona o a través de una pantalla. La diferencia es que en las aplicaciones la frecuencia de estas experiencias es mucho mayor.

La acumulación de silencios, conversaciones interrumpidas y expectativas frustradas puede afectar a la autoestima y generar una percepción distorsionada sobre el propio valor personal. Por eso cada vez más especialistas recomiendan establecer límites de uso y evitar que la validación emocional dependa exclusivamente de los "likes" o los "matches".

El regreso de las conexiones reales

Mientras las aplicaciones pierden atractivo, empiezan a surgir alternativas que recuperan formas tradicionales de conocer gente.

En Reino Unido, por ejemplo, han proliferado grupos de personas solteras que organizan paseos por la playa, juegos de mesa, clubes de lectura o encuentros sociales sin la presión de una cita formal. Uno de los casos más llamativos es el de Toria Papworth, una profesora británica que decidió crear una comunidad para solteros después de sentirse frustrada por años de experiencias negativas en aplicaciones de citas.

La filosofía de estos encuentros es sencilla: el objetivo no es encontrar pareja de forma inmediata, sino crear espacios donde las personas puedan relacionarse sin algoritmos de por medio.

Los participantes hablan, comparten aficiones y permiten que las conexiones surjan de forma natural, algo que muchos usuarios echan de menos en el entorno digital.

La tecnología no es el problema

Los expertos coinciden en que las aplicaciones no son necesariamente perjudiciales. De hecho, han permitido que millones de personas se conozcan y han abierto oportunidades especialmente importantes para quienes tienen círculos sociales reducidos o pertenecen a colectivos históricamente menos visibles.

El problema aparece cuando la herramienta sustituye por completo a las relaciones humanas y convierte la búsqueda de pareja en una dinámica basada exclusivamente en la validación externa.

El dating coach británico James Preece resume bien este cambio de tendencia al señalar que muchas personas no han dejado de querer enamorarse, sino que han comenzado a rechazar la manera en que las aplicaciones les obligan a hacerlo.

Quizá por eso el futuro de las relaciones no pase por abandonar la tecnología, sino por recuperar algo que durante siglos funcionó sin algoritmos: la capacidad de conocer a alguien sin convertir cada interacción en una evaluación constante porque la gente sigue buscando amor. Lo que parece estar desapareciendo es la idea de que una pantalla pueda reemplazar por completo la complejidad de una conexión humana real.