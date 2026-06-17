Visita real
Esta fue la única visita real a Tejeda hasta la fecha: Felipe VI y Letizia acudieron tras los incendios de 2019
Los reyes se desplazaron al municipio grancanario en septiembre de 2019 para conocer sobre el terreno los daños provocados por el fuego en la cumbre y trasladar su apoyo a los vecinos afectados
La primera y, hasta ahora, única visita real a Tejeda tuvo lugar el 23 de septiembre de 2019, cuando los reyes Felipe VI y Letizia se desplazaron al municipio poco más de un mes después de los graves incendios forestales que aquel verano golpearon la cumbre de Gran Canaria. La presencia de los monarcas no respondió a una agenda institucional ordinaria, sino a una visita de apoyo a una de las zonas más afectadas por las llamas, que obligaron a evacuar a numerosos vecinos.
Antes de desplazarse a la cumbre, los reyes mantuvieron una reunión informativa en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, donde conocieron el despliegue de medios llevado a cabo durante la emergencia. Posteriormente, sobrevolaron en helicóptero las áreas dañadas por el fuego y aterrizaron en el campo de fútbol de Tejeda, donde fueron recibidos por el alcalde del municipio, Juan Francisco Perera, y por el entonces alcalde de Valleseco, Dámaso Arencibia.
Imagen de cercanía
La visita continuó en el mirador de la Degollada de las Palomas, en el límite entre Tejeda y Valleseco. Desde allí, Felipe VI y Letizia pudieron observar parte del terreno calcinado y escuchar las explicaciones de los responsables municipales sobre el alcance del incendio. También saludaron a técnicos, efectivos y voluntarios que participaron en las labores de extinción, además de conversar con vecinos afectados por el fuego.
Aquel recorrido dejó una imagen de cercanía en un momento especialmente delicado para la cumbre grancanaria. Felipe VI reconoció entonces la impresión que le produjo comprobar sobre el terreno los daños provocados por las llamas y trasladó su reconocimiento a quienes trabajaron durante la emergencia. Desde entonces, no consta otra visita oficial de los reyes a Tejeda, por lo que aquella jornada de septiembre de 2019 permanece como la primera y única ocasión en la que ambos estuvieron en el municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dulcería Parrilla: orden de cierre inminente para otro histórico comercio en Las Palmas de Gran Canaria
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de parking, pero la comunidad puede prohibirlo
- La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
- La princesa Leonor llega a Gran Canaria, pero no como alteza: así será su semana en la Isla
- Campaña de abonos por el renacer de la UD Las Palmas: carnés de 100 a 265 euros y Día del Club contra el Tenerife
- Un motorista, grave tras un accidente en Guanarteme
- Ni tren ni soterramiento: qué incluye de verdad la reforma de San Telmo que empieza en julio
- Ingenio desbloquea El Carrizal: expropiación forzosa para acabar con el embudo de la avenida de La Hoya